Hơn 66 nghìn cán bộ, đảng viên tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Hội trường Diên Hồng (Tòa nhà Quốc hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương với các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị trong cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, đảng ủy các xã, phường, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các thôn, khu phố với 1.027 điểm cầu, hơn 66 nghìn cán bộ, đảng viên tham dự.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề về những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới...

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt chuyên đề tại hội nghị.

Trong đó, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt chuyên đề về “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Đại biểu dự hội nghị.

Điểm nhấn của các chuyên đề là nội dung chuyển mạnh từ “học tập” sang “học tập và thực hành”, gắn việc tu dưỡng, rèn luyện với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, thực sự tận tụy với công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục cập nhật...

Minh Hiếu