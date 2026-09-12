Nga Sơn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cấp ủy, chính quyền xã Nga Sơn tập trung cụ thể hóa nghị quyết (NQ) bằng những nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, gắn với từng lĩnh vực, địa bàn và yêu cầu phát triển của địa phương. Từ đó, nhiều nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Đảng, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo xã Nga Sơn kiểm tra tiến độ triển khai số hóa hồ sơ, dữ liệu.

Đảng bộ xã Nga Sơn hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng với gần 3.000 đảng viên. Xác định cụ thể hóa NQ của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Đảng ủy xã đã xây dựng các chương trình, kế hoạch theo hướng rõ mục tiêu, sát thực tế, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: “Sau sáp nhập, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, song với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ xã đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã tích tụ 65ha đất, trong đó có 12ha ứng dụng công nghệ cao; duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như dưa hấu, khoai tây, ớt... Địa phương cũng chú trọng chăm sóc, cải tạo 225ha cói; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; duy trì ổn định hơn 198ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt 884 tấn.

Cùng với nông nghiệp, Chương trình XDNTM, phát triển sản phẩm OCOP tiếp tục được quan tâm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại duy trì ổn định. Một số ngành có đơn hàng sản xuất khá như may mặc ước đạt 7,8 triệu sản phẩm, quại cói hơn 2 nghìn tấn, hàng thủ công mỹ nghệ khoảng 673 nghìn sản phẩm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo. Xã đã bàn giao 6,96/7,29km mặt bằng dự án nâng cấp đường tỉnh 524 cho đơn vị thi công; bàn giao 8,28ha thuộc Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa và một số dự án khác. Đối với những dự án còn khó khăn, vướng mắc, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch khắc phục. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, lễ hội được tổ chức an toàn, thiết thực; công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa được chú trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Một trong những điểm nhấn trong quá trình cụ thể hóa NQ của Đảng ở Nga Sơn là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính. Xem đây là khâu quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xã đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp cơ sở vật chất. Hệ thống phòng họp trực tuyến tại Đảng ủy, UBND xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công được duy trì thông suốt; việc số hóa văn bản, hồ sơ và sử dụng các phần mềm quản lý, điều hành được triển khai đồng bộ.

Trong 8 tháng năm 2026, toàn xã tiếp nhận 6.265 hồ sơ, trong đó 6.120 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 6.162 hồ sơ, gồm 4.637 hồ sơ trước hạn, 1.525 hồ sơ đúng hạn; 103 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ quá hạn. Số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết đều đạt 100%; thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 95%. Những con số trên là minh chứng của tinh thần đổi mới phương thức phục vụ, hướng hoạt động của chính quyền về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, Đảng bộ xã luôn quan tâm phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Từ đầu năm đến nay, toàn đảng bộ kết nạp 137/110 đảng viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần củng cố vai trò hạt nhân chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho quyết tâm cụ thể hóa NQ của Đảng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đây là nền tảng để Nga Sơn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Phan Nga