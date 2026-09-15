Nghị quyết 18-NQ/TW: Mục tiêu và tầm nhìn về xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW tại Thanh Hóa: Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết của Đảng 16:40 04/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và bảo đảm nguồn cung năng lượng...

Lam Sơn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghị quyết của Đảng 07:46 31/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm đưa nghị quyết (NQ) của đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy, chính quyền xã Lam Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến tích...