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Nghị quyết 18-NQ/TW: Mục tiêu và tầm nhìn về xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vạch ra chiến lược xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Quyết sách này lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy quản trị hiện đại, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh và nâng cao hạnh phúc Nhân dân.

Nghị quyết 18-NQ/TW: Mục tiêu và tầm nhìn về xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vạch ra chiến lược xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Quyết sách này lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy quản trị hiện đại, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh và nâng cao hạnh phúc Nhân dân.

Nghị quyết 18-NQ/TW: Mục tiêu và tầm nhìn về xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Nghị quyết 18-NQ/TW: Mục tiêu và tầm nhìn về xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Nghị quyết 18-NQ/TW: Mục tiêu và tầm nhìn về xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Mai Huyền

Từ khóa:

#Nghị quyết #Phát triển #Kỷ cương #Văn minh #an toàn #xây dựng thành công #Chuyển đổi số #xã hội #Mục tiêu #Chiến lược

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