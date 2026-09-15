Nghị quyết 18-NQ/TW: Mục tiêu và tầm nhìn về xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vạch ra chiến lược xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Quyết sách này lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy quản trị hiện đại, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh và nâng cao hạnh phúc Nhân dân.
Mai Huyền
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