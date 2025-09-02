Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn!

Nhắc đến Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Cao Xuân Thọ, xã Hoằng Giang, ai cũng kính nể ông - người chiến sĩ thanh niên xung phong (TNXP) thời kỳ chống Pháp dũng cảm, kiên cường và mưu trí. Ông là 1 trong 4 “vua phá bom” góp phần cùng dân tộc làm nên bản hùng ca Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” và vinh dự 4 lần được gặp Bác Hồ.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Cao Xuân Thọ chăm sóc vườn cây, vui sống tuổi già.

Tôi đã vài lần được gặp và trò chuyện cùng ông - người chiến sĩ anh hùng gần gũi và bình dị. Chuyện xưa ông kể cứ theo mạch cảm xúc tuôn chảy, tràn đầy niềm tự hào, lòng yêu nước, yêu dân tộc không gì sánh bằng.

Ông Thọ sinh năm 1926, tại xã Hoằng Giang. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông xung phong vào đội tự vệ. Hai năm sau, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Đại đoàn 308, Trung đoàn 108 phục vụ Chiến dịch Thu - Đông. Tháng 3/1949, ông được cử sang Giang Đông, Trung Quốc học quân báo. Khi về nước, ông làm đội trưởng đội phá bom Đại đội 404, Đội TNXP 40 phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nhiệm vụ gác đài quan sát bom ở ngã ba chảo lửa Cò Nòi - đây là cửa ngõ tiến vào Tây Bắc. Mọi hoạt động chi viện lên chiến trường Điện Biên đều phải qua nút thắt quan trọng này. Do đó, địch tìm mọi cách chặt đứt sự chi viện của quân dân ta với chiến dịch. Tính sơ bộ, chảo lửa Cò Nòi, địch rải tới 69 tấn bom với nhiều loại bom khác nhau gây khó khăn cho quân ta trong việc rà phá, thông đường. Nhưng với sự mưu lược và dũng cảm, ông Thọ cùng đồng đội không ngại lao vào mưa bom bão đạn, thực hiện nhiệm vụ phá bom nổ chậm, mở đường, góp phần bảo đảm thông suốt con đường huyết mạch vào chiến trường Điện Biên Phủ huyền thoại.

Với những công cụ hết sức thô sơ là cuốc, xẻng và thuốc nổ, Đại đội 404 đã phá được hàng trăm quả bom. Riêng ông Thọ trực tiếp phá và thu gom hơn 100 quả bom các loại, 4 lần được đồng đội làm lễ truy điệu sống trước khi phá bom, bởi lần nào phá bom cũng cam go và xác định cái chết cận kề.

Với những thành tích xuất sắc, ông Thọ vinh dự 4 lần được gặp Bác Hồ và 3 lần được Bác tặng Huy hiệu của Người. Tại Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua Công nông binh toàn quốc lần thứ hai ngày 7/7/1958, ông vinh dự được Bác Hồ gắn Huân chương Lao động hạng Ba và Huy hiệu Chiến sĩ thi đua - niềm hạnh phúc chẳng mấy ai có được. Năm 2014, ông Cao Xuân Thọ vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Ông kể, mỗi lần được gặp Bác đều làm ông rưng rưng xúc động, vinh dự, tự hào, những lời Bác dặn dò đã cổ vũ, động viên, khích lệ, thôi thúc ông và những người đồng đội thêm quyết tâm, cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, học tập rèn luyện dựng xây đất nước.

Mỗi năm vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam, căn nhà ba gian đượm màu xưa cũ nằm sâu trong ngõ nhỏ của gia đình ông Cao Xuân Thọ lại thêm nhiều lượt khách đến thăm. Và câu chuyện ông kể cho chúng tôi cùng đồng đội nghe về những kỷ niệm, lần nào cũng như còn mới mẻ, từng chi tiết cứ sống dậy trong ông. Năm nay ông Thọ đã 99 tuổi. Dù đã ở vào tuổi xưa nay hiếm, những di chứng của chiến tranh để lại trên cơ thể làm ông Thọ mỗi năm một yếu đi, tai không còn nghe rõ, 1 viên đạn vẫn nằm trong cơ thể... nhưng ông vẫn xúc động khi nhắc lại những chuyện năm xưa!.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Cao Xuân Thọ chia sẻ: “Những lần vinh dự được gặp Bác, tôi càng thấy những nỗ lực của mình trong chiến đấu vẫn còn nhỏ bé. Nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng mỗi ngày, phát huy phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, suốt đời học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm trước còn khỏe mạnh, ông thường tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, như: hội cựu TNXP, cựu chiến binh, người cao tuổi... Hồi đó, tinh thần còn khỏe khoắn, ông thường nhận lời nói chuyện truyền thống cho các nhà trường để tuyên truyền phẩm chất cao quý của người lính, cựu TNXP thời chiến cũng như thời bình cho giáo viên và học sinh. Ông kể cho thế hệ trẻ về sự khốc liệt của chiến tranh, tinh thần quả cảm của bộ đội ta... Đối với gia đình, ông luôn là người cha, người ông mẫu mực, sống yêu thương, chan hòa. Các con, cháu của ông đều trưởng thành, có việc làm ổn định.

Chiến tranh đã lùi xa, dẫu có lúc nhớ, lúc quên, nhưng tâm trí của người Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Cao Xuân Thọ vẫn còn nhớ mãi những năm tháng thanh xuân một thời khói lửa, những ngày tháng gian khổ, phá bom gian nguy mà nhẹ, tựa chuyện cổ tích.

