Lấy phát triển kinh tế làm “đòn bẩy”

Xác định thu nhập của người dân là nền tảng của một miền quê phát triển bền vững, xã Thiệu Tiến đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân. Khi kinh tế phát triển, người dân có thêm động lực đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và chung sức hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Mô hình trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Thiệu Tiến.

Xã Thiệu Tiến được thành lập từ 4 xã Thiệu Tiến, Thiệu Thành, Thiệu Vũ, Thiệu Ngọc - những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp. Vì vậy, ngay sau khi sáp nhập, xã đã chú trọng tổ chức sản xuất theo hướng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và trình độ canh tác của người dân. 9 tháng năm 2026, toàn xã đã tích tụ, tập trung hơn 50ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; duy trì 4.000m2 nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, củ, quả. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao như ớt, ngô, khoai lang, đậu tương... vào sản xuất. Trên địa bàn xã, hơn 115ha diện tích sản xuất lúa, dưa kim hoàng hậu, ngô ngọt, ớt xuất khẩu... cũng đang được liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định; mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 1,7 lần trở lên so với sản xuất nhỏ lẻ truyền thống.

Một trong những giải pháp được Thiệu Tiến chú trọng là phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như ứng dụng công nghệ cao chế biến thức ăn hữu cơ để chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả, nuôi chim bồ câu Pháp, sản xuất rau, củ quả an toàn trong nhà màng, nhà lưới... Người dân được khuyến khích chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang hướng an toàn sinh học, chủ động phòng chống dịch bệnh, xử lý chất thải, tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp để giảm chi phí sản xuất. Cùng với sản xuất, xã cũng tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, tạo thuận lợi cho người dân mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng cơ giới hóa và khoa học - kỹ thuật.

Cùng với nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng được chú trọng phát triển. Một số sản phẩm công nhiệp chủ lực tăng khá như: Khai thác đá, cát; chế biến thực phẩm; quần áo... Nhiều ngành nghề truyền thống như mộc, sản xuất vật liệu xây dựng... tiếp tục được duy trì và mở rộng. Bên cạnh đó, xã còn du nhập một số nghề mới như sản xuất lông mi giả, xay xát lúa gạo... Hiện nay, trên địa bàn xã có 1.009 cơ sở sản xuất, kinh doanh đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động với thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Cụm công nghiệp Ngọc Vũ đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và thu hút 2 dự án thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 60,39%.

Kinh tế phát triển, người dân không chỉ chăm lo gia đình mà còn có điều kiện, thời gian để đóng góp công sức, tiền của XDNTM, chủ động tham gia quét dọn vệ sinh; chăm sóc đường hoa, cây xanh... Nhiều nhà dân với thiết kế đẹp, bảo đảm tiêu chí “Nhà sạch - Vườn đẹp” ngày càng hiện hữu. Ông Lê Văn Phan, người dân xã Thiệu Tiến vui mừng chia sẻ: “Trước đây cuộc sống còn khó khăn nên việc đóng góp xây dựng, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các công trình chung của thôn, xã đối với gia đình tôi không dễ dàng. Hiện nay diện tích sản xuất lúa của gia đình được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, ổn định đầu ra, thu nhập ổn định nên việc đóng góp tiền, ngày công dễ dàng hơn. Những đóng góp của mình đang trực tiếp làm thay đổi diện mạo quê hương, từ đường làng, ngõ xóm khang trang đến cảnh quan môi trường sạch đẹp”.

Với những giải pháp cụ thể, đúng hướng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Thiệu Tiến không ngừng được cải thiện. Năm 2026, xã phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân đầu người khoảng 78 triệu đồng/năm. Chia sẻ về những giải pháp trong thời gian tới, ông Ngô Văn Hạm, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã cho biết: “Địa phương sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất, kinh doanh phát triển; nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, mở rộng diện tích tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn; phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Bên cạnh phát triển nông nghiệp, địa phương cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường thu hút các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các sản phẩm chất lượng cao; đẩy nhanh tiến độ thành lập mới doanh nghiệp. Ngoài ra, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng để mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh”.

Nhờ đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế, nhiều hộ dân vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chung tay xây dựng quê hương Thiệu Tiến ngày càng hiện đại, văn minh.

Bài và ảnh: Lê Ngọc