Tạo dư địa tăng trưởng từ sản xuất nông nghiệp

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 3,5% trở lên, ngành nông nghiệp và môi trường Thanh Hóa đang tập trung khai thác dư địa sản xuất, đẩy mạnh những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị trong những tháng cuối năm. Toàn ngành phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn cả năm đạt 45.371 tỷ đồng.

Dự án chăn nuôi gia cầm (giai đoạn 2) của Công ty CP Nông sản Phú Gia hoàn thành năm 2026, nâng công suất lên 16,5 triệu con giống/năm.

Trong trồng trọt, dư địa trước hết đến từ việc khai thác hiệu quả quỹ đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trước nguy cơ thiếu hụt sản lượng do một số diện tích bỏ vụ, Thanh Hóa đặt mục tiêu trồng bổ sung 2.500ha ngô. Các địa phương được yêu cầu rà soát quỹ đất, sử dụng giống ngắn ngày, năng suất cao, bảo đảm vật tư và theo dõi tiến độ gieo trồng.

Tại xã Định Tân, để hoàn thành kế hoạch gieo trồng 220ha ngô vụ thu, trong đó 50ha giao bổ sung, xã phân công cán bộ xuống từng thôn chỉ đạo sản xuất. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Định Tân, cho biết: “Trên cơ sở xác định diện tích có khả năng sản xuất, xã đôn đốc HTX và các hộ dân gieo trồng kịp thời vụ. Việc bổ sung diện tích ngô không chỉ bù đắp sản lượng thiếu hụt mà còn giúp khai thác hiệu quả diện tích đất đang bỏ vụ”.

Cùng với mở rộng diện tích, toàn tỉnh sẽ tích tụ, tập trung thêm 3.690ha đất nông nghiệp trong các tháng cuối năm, hoàn thành mục tiêu 10.000ha trong năm. Những diện tích lúa kém hiệu quả được định hướng chuyển sang ngô, rau màu, cây thức ăn chăn nuôi; vùng sâu trũng phát triển mô hình lúa - cá. Đồng thời, chuyển trọng tâm từ tăng sản lượng sang tăng giá trị thông qua việc nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi số, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và liên kết với doanh nghiệp.

Trong các lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi đang có dư địa tăng trưởng lớn nhất. Động lực quan trọng đến từ các dự án chăn nuôi quy mô lớn. Trong năm 2026, dự kiến có 8 dự án hoàn thành. Đến nay, đã có 7 dự án hoàn thành, đi vào hoạt động.

Đáng chú ý là các Dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2, quy mô 170.000 con lợn và Dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 3, quy mô 180.000 con lợn; khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao New Hope Đồng Thịnh, quy mô 6.750 lợn nái và 180.000 lợn giống. Trong chăn nuôi gia cầm, các dự án mới cũng bổ sung hàng trăm nghìn con giống và gia cầm thương phẩm mỗi lứa.

Hiện toàn tỉnh có 1.092 trang trại, trong đó 72 trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Việc các dự án mới đi vào hoạt động không chỉ tăng năng lực sản xuất mà còn thúc đẩy chăn nuôi theo hướng tập trung, kiểm soát tốt hơn dịch bệnh, an toàn sinh học và môi trường.

Với thủy sản, ngoài duy trì khai thác hải sản an toàn, hiệu quả và thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU, các địa phương đang tập trung khai thác dư địa từ nuôi trồng. Nuôi gối vụ, thả bù, quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh và phát triển nuôi thâm canh, siêu thâm canh, công nghệ cao được xác định là hướng đi trọng tâm.

Tại xã Hoằng Châu, hơn 1.000ha nuôi trồng thủy sản đang được khai thác theo nhiều hình thức. Trong đó, địa phương chú trọng mở rộng diện tích nuôi công nghệ cao, nhất là nuôi tôm thẻ chân trắng. Ông Lê Bá Quyết, Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Châu, cho biết: “Sau khi thu hoạch vụ xuân hè, xã khuyến khích người dân tiếp tục nuôi vụ cuối năm, nhất là các mô hình công nghệ cao. Hiện toàn xã có gần 80ha nuôi công nghệ cao, tạo giá trị cao hơn nhiều lần so với phương thức nuôi truyền thống”.

Dư địa tăng trưởng trong lâm nghiệp không chỉ đến từ diện tích rừng trồng mới mà còn từ việc nâng cao giá trị rừng hiện có. Hiện nay, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, thâm canh rừng trồng, từng bước chuyển diện tích rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn. Đồng thời mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng giá trị kinh tế của rừng, thay vì chỉ tăng sản lượng gỗ khai thác.

Theo ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa: “Điểm quan trọng là các giải pháp không chỉ hướng tới hoàn thành chỉ tiêu trong những tháng cuối năm mà còn tạo chuyển biến về chất trong sản xuất: quy mô lớn hơn, công nghệ cao hơn, liên kết chặt chẽ hơn và giá trị gia tăng cao hơn. Đây chính là cơ sở để sản xuất nông nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh trong năm 2026”.

Bài và ảnh: Thanh Tâm