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Nhiều tuyến đường xuống cấp giữa lòng đô thị Hạc Thành

Vũ Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Diện mạo đô thị phường Hạc Thành được quan tâm chỉnh trang thường xuyên, ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, ngay giữa khu vực trung tâm vẫn còn một số tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm giảm mỹ quan đô thị.

Nhiều tuyến đường xuống cấp giữa lòng đô thị Hạc Thành

Diện mạo đô thị phường Hạc Thành được quan tâm chỉnh trang thường xuyên, ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, ngay giữa khu vực trung tâm vẫn còn một số tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và làm giảm mỹ quan đô thị.

Nhiều tuyến đường xuống cấp giữa lòng đô thị Hạc Thành

Đường Cột Cờ từ nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ điểm đầu giao cắt với đường Hạc Thành, càng đi vào cuối đường, tình trạng xuống cấp càng nặng hơn với những “ổ trâu”, “ổ gà”.

Nhiều tuyến đường xuống cấp giữa lòng đô thị Hạc Thành

Nhiều năm không được sửa chữa, người dân phải tự lấy đá cấp phối đổ vào các hố để lấp tạm. Thế nhưng, những điểm vá tạm này chỉ được thời gian ngắn lại nhanh chóng xuống cấp, khiến mặt đường tiếp tục gồ ghề, lồi lõm. Các phương tiện qua đây phải liên tục tránh những ổ gà giữa đường. Khi trời mưa, nước phủ lên các hố sâu khiến người đi đường càng khó nhận biết, nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn càng tăng.

Nhiều tuyến đường xuống cấp giữa lòng đô thị Hạc Thành

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Tân An. Dọc tuyến, nhiều đoạn mặt đường lún, hư hỏng kéo dài. Mỗi khi mưa, nước đọng tại nhiều vị trí trước cửa nhà dân. Mặt đường vốn đã xuống cấp, nay lại bị nước bao phủ, vừa gây mất vệ sinh, vừa khiến việc đi lại thêm khó khăn. Đây là tuyến đường có đông dân cư sinh sống, phương tiện qua lại thường xuyên nhưng hạ tầng lại không đáp ứng được nhu cầu đi lại hằng ngày.

Nhiều tuyến đường xuống cấp giữa lòng đô thị Hạc Thành

Tại đường Thôi Hữu, nhiều vị trí xuống cấp cũng tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, tại khu vực giao cắt, những hố sâu, rộng nằm ngay giữa đường. Để cảnh báo người đi đường, người dân phải tự xếp gạch vào các hố, vừa hạn chế chênh lệch mặt đường, vừa tạo dấu hiệu để phương tiện nhận biết và tránh né.

Video: một số tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành xuống cấp.

Những tuyến đường đầy hố sâu, lồi lõm ngay giữa khu dân cư vẫn là điểm nghẽn cần được xử lý. Người dân mong những con đường này sớm được sửa chữa, thay vì phải tiếp tục tự lấp hố, xếp gạch chắm vá mặt đường để bảo đảm an toàn mỗi ngày.

Vũ Phương

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