Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/10, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức tổng duyệt, chuẩn bị cho diễn tập chính thức diễn ra vào sáng mai (2/10).

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Sáng 1/10, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức tổng duyệt, chuẩn bị cho diễn tập chính thức diễn ra vào sáng mai (2/10).

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện diễn tập chữa cháy.

Chương trình tổng duyệt diễn tập được thực hiện theo trình tự hai phần gồm: Phần 1 các đại biểu và lực lượng xem trình chiếu video giới thiệu cơ chế xử lý, chỉ huy, điều hành; chạy mô phỏng tình huống cháy, sự cố, tai nạn, các hoạt động xử lý của lực lượng cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các lực lượng tham gia tại hiện trường.

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Các lực lượng tham gia tổng duyệt diễn tập.

Phần 2 với tình huống giả định, vào hồi 8 giờ 30 ngày 2/10/2026 xảy ra cháy xe ô tô điện có sử dụng pin Lithium - ion (Li-on) do đoản mạch hệ thống điện dẫn đến mất ổn định nhiệt của bộ pin gây cháy tại tầng hầm Trung tâm thương mại AEON MALL - Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa có diện tích mặt bằng 30.000 m2.

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện diễn tập chữa cháy.

Tại thời điểm xảy ra cháy hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống hút khói đang trong thời gian tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật nên không hoạt động. Bên trong tầng hầm là nơi để phương tiện giao thông cơ giới với số lượng lớn, do đây là đám cháy pin điện nên ngọn lửa tạo ra có áp lực mạnh kèm theo nhiệt độ cao nên rất khó dập tắt và cháy lan rất nhanh. Đám cháy nhanh chóng lan sang một số xe ô tô đỗ gần đó đồng thời phát triển mạnh sinh ra nhiều khói khí độc và nhiệt lượng lớn kèm theo nhiều tiếng nổ do giãn nở nhiệt.

Buổi tổng duyệt diễn ra theo kịch bản với các giai đoạn: Lực lượng cơ sở triển khai chữa cháy, CNCH; huy động lực lượng tham gia chữa cháy; khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy...

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Thành viên của Ban Chỉ đạo phát biểu nhận xét sau buổi tổng duyệt.

Sau buổi tổng duyệt các thành viên của Ban Chỉ đạo đánh giá, cơ bản các lực lượng tham gia đã bám sát kịch bản, tình huống giả định, thực hiện tốt yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Buổi tổng duyệt được tiến hành bảo đảm thời gian, quy trình và an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập cũng góp ý một số nội dung cụ thể để các lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục bổ sung, hoàn thiện... để buổi thực tập chính thức diễn ra thành công.

Những hình ảnh tại buổi tổng duyệt:

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Quốc Hương

Từ khóa:

#Diễn tập #Cảnh sát PCCC #Chữa cháy #Phương án #Cứu nạn #Cứu hộ #lực lượng #Chỉ đạo #Khám nghiệm hiện trường #Thanh hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chủ động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong xu hướng già hóa dân số

Chủ động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong xu hướng già hóa dân số

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với tỷ lệ người cao tuổi (NCT) chiếm 15,8% dân số toàn tỉnh, công tác thích ứng với già hóa dân số tại Thanh Hóa đã và đang được triển khai bài bản. Sự chủ động từ cấp ủy, chính quyền cơ sở cùng sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp hội NCT không chỉ...
Tìm lời giải cho bài toán thiếu lao động nghề biển

Tìm lời giải cho bài toán thiếu lao động nghề biển

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa sở hữu chiều dài bờ biển hơn 102km với ngư trường rộng lớn, cùng hàng nghìn tàu thuyền đánh bắt xa bờ, đó là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề biển. Tuy nhiên, các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh đang đối mặt với nhiều khó...
Bước chuyển từ mô hình “một cửa y tế”

Bước chuyển từ mô hình “một cửa y tế”

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc phải đi lại qua nhiều khoa, phòng để hoàn tất từng loại giấy tờ, người bệnh tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nay có thể đến một đầu mối để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Mô hình “Một...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh