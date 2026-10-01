Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Sáng 1/10, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức tổng duyệt, chuẩn bị cho diễn tập chính thức diễn ra vào sáng mai (2/10).

Lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện diễn tập chữa cháy.

Chương trình tổng duyệt diễn tập được thực hiện theo trình tự hai phần gồm: Phần 1 các đại biểu và lực lượng xem trình chiếu video giới thiệu cơ chế xử lý, chỉ huy, điều hành; chạy mô phỏng tình huống cháy, sự cố, tai nạn, các hoạt động xử lý của lực lượng cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các lực lượng tham gia tại hiện trường.

Các lực lượng tham gia tổng duyệt diễn tập.

Phần 2 với tình huống giả định, vào hồi 8 giờ 30 ngày 2/10/2026 xảy ra cháy xe ô tô điện có sử dụng pin Lithium - ion (Li-on) do đoản mạch hệ thống điện dẫn đến mất ổn định nhiệt của bộ pin gây cháy tại tầng hầm Trung tâm thương mại AEON MALL - Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa có diện tích mặt bằng 30.000 m2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện diễn tập chữa cháy.

Tại thời điểm xảy ra cháy hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống hút khói đang trong thời gian tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật nên không hoạt động. Bên trong tầng hầm là nơi để phương tiện giao thông cơ giới với số lượng lớn, do đây là đám cháy pin điện nên ngọn lửa tạo ra có áp lực mạnh kèm theo nhiệt độ cao nên rất khó dập tắt và cháy lan rất nhanh. Đám cháy nhanh chóng lan sang một số xe ô tô đỗ gần đó đồng thời phát triển mạnh sinh ra nhiều khói khí độc và nhiệt lượng lớn kèm theo nhiều tiếng nổ do giãn nở nhiệt.

Buổi tổng duyệt diễn ra theo kịch bản với các giai đoạn: Lực lượng cơ sở triển khai chữa cháy, CNCH; huy động lực lượng tham gia chữa cháy; khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy...

Thành viên của Ban Chỉ đạo phát biểu nhận xét sau buổi tổng duyệt.

Sau buổi tổng duyệt các thành viên của Ban Chỉ đạo đánh giá, cơ bản các lực lượng tham gia đã bám sát kịch bản, tình huống giả định, thực hiện tốt yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Buổi tổng duyệt được tiến hành bảo đảm thời gian, quy trình và an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập cũng góp ý một số nội dung cụ thể để các lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục bổ sung, hoàn thiện... để buổi thực tập chính thức diễn ra thành công.

Những hình ảnh tại buổi tổng duyệt:

Quốc Hương