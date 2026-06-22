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Nhiều khu vực nắng nóng gay gắt, 838 xã nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong ngày hôm nay (22/6), nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Đáng chú ý, một số nơi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.

Nhiều khu vực nắng nóng gay gắt, 838 xã nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong ngày hôm nay (22/6), nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Đáng chú ý, một số nơi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.

Nhiều khu vực nắng nóng gay gắt, 838 xã nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm

Với tình hình nắng nóng trên, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo trong ngày hôm nay, cả nước có khoảng 1.434 khu vực (xã) có nguy cơ cháy rừng. Đây là các khu vực nhiều ngày qua không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.

Trong số đó, theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, trên cả nước có 412 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III (mức cảnh báo cao), 184 khu vực cấp IV (nguy hiểm), 838 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp cảnh báo trên trong ngày 22/6 là tỉnh Gia Lai với 126 điểm.

Tiếp theo là tỉnh Nghệ An 117 điểm, Thanh Hóa 110 điểm, Vĩnh Long 89 điểm, Tuyên Quang 54 điểm, Quảng Ngãi 87 điểm, Quảng Trị 76 điểm, Hà Tĩnh 65 điểm, Thái Nguyên 50 điểm, Đắk Lắk 55 điểm, Tuyên Quang 54 điểm, Đồng Nai 45 điểm, Sơn La 43 điểm, Khánh Hòa 44 điểm, Đồng Tháp 26 điểm,

Nguy cơ cháy rừng tại Hà Nội là 16 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh 42 điểm.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, tính đến thời điểm 7 giờ hôm nay, hình ảnh từ vệ tinh đã cho thấy có 56 điểm cháy, trong số đó 14 điểm nằm trong khu vực có rừng, 42 điểm có thể ngoài khu vực có rừng.

Cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương chỉ đạo lực lượng bố trí trực 24/24 giờ; nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#khu vực #Nguy cơ cháy rừng #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Nắng nóng gay gắt #Tuyên Quang #Nông nghiệp #Môi trường #Cảnh báo cháy rừng #Hà Tĩnh #Kiểm lâm

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