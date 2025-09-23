Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do cơn bão RAGASA

Theo diễn biến phức tạp của cơn bão RAGASA (bão số 9), Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão. Đồng thời, hãng sẽ huỷ các chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 23/9.

Do ảnh hưởng của siêu bão RAGASA, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn (ảnh minh hoạ).

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23/9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão RAGASA.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc vì sự thay đổi kế hoạch khai thác do yếu tố thời tiết bất khả kháng và mong nhận được sự thông cảm từ hành khách. Giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ, hành khách vui lòng truy cập website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines, nhắn tin Zalo tại https://zalo.me/3149253679280388721, theo dõi Fanpage chính thức của hãng, liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100.

Tương tự, Vietjet cũng thông báo một số chuyến bay trong ngày 23/9 phải điều chỉnh kế hoạch bay. Cụ thể, tạm ngừng 4 chuyến bay: VJ8892/VJ8893 chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) - Đà Nẵng; VJ876/VJ877 chặng TP.HCM - Hồng Kông (Trung Quốc) - TPHCM. Ngoài ra, một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Hãng hàng không Vietjet đưa ra lưu ý cho hành khách cần kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay. Một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.

Bên cạnh đó, hành khách chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay của mình tại mục “Chuyến bay của tôi” trên website, ứng dụng điện thoại của hãng hoặc liên hệ Vietjet tại sân bay nếu cần hỗ trợ.

Trước đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão RAGASA được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong năm 2025, với sức gió có thể lên tới 270km/h.

Tại cuộc họp, Trung tâm Khí tượng hàng không đã đưa ra các kịch bản dự báo và hướng di chuyển của bão, trong đó lưu ý nếu bão chuyển hướng lên phía Bắc, mức độ tác động tới sân bay có thể giảm.

Các đơn vị chức năng cũng báo cáo đã rà soát dữ liệu điều hành bay, chuẩn bị điều chỉnh hướng bay tránh bão và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khác.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn VATM yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó bão, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng ứng trực 24/24h và thực hiện theo nguyên tắc “bốn tại chỗ”.

Bộ Xây dựng cũng đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bão, bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và hạ tầng.

Cục Hàng không Việt Nam được giao chỉ đạo các hãng bay theo dõi sát tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch bay, đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở hạ tầng sân bay, nhà ga để đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.

Theo VOV