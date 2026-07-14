Nhiệm vụ và giải pháp chiến lược năng lượng quốc gia

Biện Thượng đưa nghị quyết vào cuộc sống Nghị quyết của Đảng 11:13 30/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau gần một năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, xã Biện Thượng đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bằng những kết quả cụ thể.

Từ nghị quyết đến động lực phát triển Nghị quyết của Đảng 09:41 30/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau 1 năm sắp xếp, sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế sẵn có, cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã và đang cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng những chương trình hành động sát...