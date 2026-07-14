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Nhiệm vụ và giải pháp chiến lược năng lượng quốc gia

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 20/8/2025 là một nghị quyết chiến lược quan trọng, thể hiện tầm nhìn dài hạn và tư duy chủ động của Đảng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh mới. Nghị quyết tiếp nối, phát triển các định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết số 55-NQ/TW (2020) về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; đồng thời bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp mới phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, yêu cầu tăng trưởng, hội nhập toàn cầu và cam kết quốc tế.

Nhiệm vụ và giải pháp chiến lược năng lượng quốc gia

Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 20/8/2025 là một nghị quyết chiến lược quan trọng, thể hiện tầm nhìn dài hạn và tư duy chủ động của Đảng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh mới. Nghị quyết tiếp nối, phát triển các định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết số 55-NQ/TW (2020) về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; đồng thời bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp mới phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, yêu cầu tăng trưởng, hội nhập toàn cầu và cam kết quốc tế.

Nhiệm vụ và giải pháp chiến lược năng lượng quốc gia

Nhiệm vụ và giải pháp chiến lược năng lượng quốc gia

Mai Huyền

Từ khóa:

#Nghị quyết #Chiến lược #Quốc gia #Phát triển #giải pháp #nhiệm vụ #Bộ chính trị #Tăng trưởng #an ninh năng lượng #Hội nhập

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