Nhặt được 5 khẩu súng, hơn 3kg pháo, người dân mang tới công an giao nộp

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh vừa tiếp nhận nhiều khẩu súng, viên đạn và pháo do người dân tự nguyện giao nộp.

Số vũ khí và pháo người dân giao nộp cho lực lượng công an.

Theo đó, vào sáng 8/5/2026, trong quá trình phối hợp với Công an xã Hồ Vương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Hồ Vương, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận 5 khẩu súng, 2 viên đạn và hơn 3kg pháo do người dân tự giác giao nộp.

Theo trình báo của anh Mai Văn Hải, sinh năm 1987, trú tại thôn Nội 1, xã Hồ Vương, vào khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, khi đang di chuyển từ nơi làm việc về nhà, đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Hồ Vương, anh phát hiện một túi vải dạng túi du lịch để ở lề đường. Do tò mò, anh Hải mở túi kiểm tra thì phát hiện bên trong có 5 khẩu súng, 2 viên đạn quân dụng và khoảng 3kg pháo.

Nhận thức được tính chất nguy hiểm cũng như hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo, anh Hải đã mang toàn bộ số tang vật đến cơ quan công an giao nộp.

