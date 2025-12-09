Nhật Bản dỡ cảnh báo sóng thần sau động đất 7,5 độ, hơn 90.000 người phải sơ tán

Giới chức Nhật Bản sáng 9/12 đã dỡ toàn bộ cảnh báo sóng thần, vài giờ sau khi trận động đất mạnh 7,5 độ làm rung chuyển khu vực Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 30 người bị thương và buộc khoảng 90.000 cư dân phải sơ tán.

Giao thông bị hạn chế trên một tuyến đường sau khi cảnh báo sóng thần được ban bố tại thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate, Nhật Bản, ngày 9/12/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất xảy ra lúc 23h15 ngày 8/12, với tâm chấn nằm ngoài khơi tỉnh Aomori ở độ sâu 54 km. Ngay sau đó, JMA cảnh báo sóng thần cao tới 3 m có thể đổ vào bờ biển các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate. Một số đợt sóng cao từ 20–70 cm đã được ghi nhận tại các cảng trong khu vực. Đến rạng sáng 9/12, các cảnh báo được hạ cấp rồi dỡ bỏ hoàn toàn. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại nghiêm trọng.

Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết đã nhận báo cáo về ít nhất 30 người bị thương, trong đó có một trường hợp nặng. Hầu hết nạn nhân bị đồ đạc rơi trúng khi rung chấn xảy ra. Một số vụ cháy nhỏ được ghi nhận, trong khi khoảng 2.700 hộ dân tại Aomori mất điện trong đêm trước khi được khôi phục vào sáng sớm. Hệ thống điện hạt nhân trong khu vực hoạt động bình thường. Tuy nhiên, tại cơ sở tái chế nhiên liệu Rokkasho (Aomori), khoảng 450 lít nước đã tràn từ khu vực làm mát nhiên liệu đã qua sử dụng, song không gây ảnh hưởng đến mức nước vận hành hay an toàn chung của nhà máy.

Dựa trên dữ liệu địa chấn, JMA cảnh báo khả năng xảy ra dư chấn mạnh trong những ngày tới, đồng thời rủi ro tăng nhẹ đối với một trận động đất quy mô lớn (mức 8) kèm sóng thần trên dải bờ biển từ Chiba tới Hokkaido. Cơ quan này kêu gọi người dân tại 182 đô thị ven biển tiếp tục sẵn sàng ứng phó và theo dõi thông tin mới nhất. Đồng yen giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt sau khi thông tin về trận động đất được công bố.

Khu vực chịu ảnh hưởng trận động đất lần này nằm ngay phía nam vùng từng bị tàn phá trong thảm họa động đất – sóng thần năm 2011, khiến gần 20.000 người thiệt mạng và dẫn đến sự cố hạt nhân Fukushima. Cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân cần chuẩn bị với tinh thần chủ động cao nhất, bởi “những thảm họa tương tự hoàn toàn có thể tái diễn.”

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, NHK