Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Nhận thông báo vi phạm giao thông sau 2 giờ trên VNeTraffic

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe, thì sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe.

Nhận thông báo vi phạm giao thông sau 2 giờ trên VNeTraffic

Theo thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe, thì sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe.

Nhận thông báo vi phạm giao thông sau 2 giờ trên VNeTraffic

Hệ thống camera phát hiện vi phạm giao thông vào ngày 12/12. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển ứng dụng giao thông dành cho công dân - VNeTraffic để hỗ trợ tối đa người tham gia giao thông. Ứng dụng đã kết nối với ứng dụng Định danh Quốc gia (VNeID) và căn cước, để những cá nhân đã nâng cấp mức độ 2 tại ứng dụng VNeID sẽ tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic.

Đối với người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe, sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe.

Thông báo tiến trình xử lý vi phạm giao thông gồm 3 bước: Ra thông báo, Ra biên bản, Ra quyết định.

Cục CSGT cho biết, hiện nay đối với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát, thông tin vi phạm được quần chúng nhân dân phản ánh (qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên mạng xã hội Facebook; ứng dụng VNeTraffic) nếu chủ xe đã cài đặt, sử dụng VNeTraffic, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm.

Dự kiến trong năm 2026, nếu chủ xe đồng ý với thông báo vi phạm thì sẽ tương đương với việc lập biên bản và hệ thống sẽ ra quyết định xử phạt để công dân thi hành (có thể lựa chọn nộp phạt tại hệ thống hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia).

NM

Từ khóa:

#VNeTraffic #Thông báo #Ứng dụng #VNeID #Cổng dịch vụ công Quốc gia #Vi phạm giao thông #Csgt #Cảnh sát giao thông #Phát hiện #Mạng xã hội facebook

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan xét xử

Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan xét xử

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với tổ chức thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tòa án Nhân dân tỉnh đã chú trọng kiểm tra công vụ, nghiệp vụ và đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện quy trình thủ tục tố tụng, sớm đưa ra xét xử công khai các vụ...
Giải đáp hơn 1.380 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai tại 34 địa phương

Giải đáp hơn 1.380 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai tại 34 địa phương

Đời sống - Xã hội
Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính cho biết thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc cử công chức về địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 34 công chức...
“Lá chắn” cho người yếu thế

“Lá chắn” cho người yếu thế

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) đã thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho nhiều đối tượng, giúp những người yếu thế trong xã hội được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong các vụ việc pháp luật. Đặc biệt, trong hoạt động tố tụng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh