Nhận thông báo vi phạm giao thông sau 2 giờ trên VNeTraffic

Theo thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe, thì sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe.

Hệ thống camera phát hiện vi phạm giao thông vào ngày 12/12. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển ứng dụng giao thông dành cho công dân - VNeTraffic để hỗ trợ tối đa người tham gia giao thông. Ứng dụng đã kết nối với ứng dụng Định danh Quốc gia (VNeID) và căn cước, để những cá nhân đã nâng cấp mức độ 2 tại ứng dụng VNeID sẽ tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic.

Đối với người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe, sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe.

Thông báo tiến trình xử lý vi phạm giao thông gồm 3 bước: Ra thông báo, Ra biên bản, Ra quyết định.

Cục CSGT cho biết, hiện nay đối với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát, thông tin vi phạm được quần chúng nhân dân phản ánh (qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên mạng xã hội Facebook; ứng dụng VNeTraffic) nếu chủ xe đã cài đặt, sử dụng VNeTraffic, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm.

Dự kiến trong năm 2026, nếu chủ xe đồng ý với thông báo vi phạm thì sẽ tương đương với việc lập biên bản và hệ thống sẽ ra quyết định xử phạt để công dân thi hành (có thể lựa chọn nộp phạt tại hệ thống hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia).

