Nhân rộng mô hình giáo dục, thanh thiếu niên: Phòng ngừa vi phạm từ gốc

Mô hình “quản lý, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2025-2030” mặc dù mới được triển khai và ra mắt ở một số xã, phường trên địa bàn tỉnh, nhưng bước đầu đã cho thấy những kết quả tích cực, không chỉ thu hút sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội mà còn tạo sự đồng thuận của người dân chung tay đẩy lùi các vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Công an phường Đông Quang phối hợp với gia đình tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu niên.

Thời gian gần đây, trên địa bàn phường Đông Quang đã xuất hiện một số thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy... Các vụ việc dù đã được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý. Song, thực tế cho thấy, nếu chỉ dừng lại ở biện pháp xử lý vi phạm thì chưa thể ngăn chặn tận gốc vấn đề.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, Công an phường Đông Quang đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tổ chức ra mắt mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật”. Ngoài tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, phân loại, đưa 73 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 30 thường xuyên gây mất trật tự công cộng tại khu dân cư vào diện quản lý, Công an phường cũng tăng cường tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa kết hợp răn đe, xử lý vi phạm. Đến nay, đã đưa 19 thanh thiếu niên tiến bộ ra khỏi diện quản lý.

Tại phường Sầm Sơn, thực hiện Đề án 3320 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch số 580 của Công an tỉnh về “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật”, Công an phường đã phối hợp với Tổ an ninh cơ sở tại 61 khu phố trên địa bàn, rà soát, lập danh sách quản lý 102 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật cao đưa vào diện quản lý; phối hợp tổ chức ra mắt mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật”.

Thông qua mô hình, lực lượng công an cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã phân công cán bộ trực tiếp gặp gỡ, động viên và cảm hóa từng trường hợp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý giờ giấc, sinh hoạt của các em; tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tìm kiếm việc làm ổn định. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, đến nay, nhiều thanh thiếu niên trong diện quản lý đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi, cam kết không tái phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Công an phường Sầm Sơn cho biết: “Bên cạnh phân công cán bộ Công an phường thường xuyên bám sát cơ sở, chúng tôi còn gặp gỡ, động viên, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng thanh thiếu niên để có biện pháp giáo dục, giúp các cháu nâng cao nhận thức, tránh xa các tệ nạn xã hội, ngăn chặn vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa”.

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh đã có 100% xã, phường hoàn thành xây dựng kế hoạch và ra mắt mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật” theo Đề án 3320 của UBND tỉnh về “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2025-2030”.

Bên cạnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức ra mắt mô hình, thời gian qua, công an các xã, phường còn phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản, nắm tình hình thanh thiếu niên hư trên địa bàn có độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi, phân loại, nhận diện để đưa vào quản lý, giáo dục. Mục tiêu hướng đến là phòng ngừa từ sớm, từ gốc tình trạng thanh thiếu niên hư có nguy cơ cao vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở rà soát, phân loại, nhận diện “đúng” trường hợp cụ thể để đưa vào diện quản lý, giáo dục, cảm hóa... Ngoài ra, công an các xã, phường cũng phối hợp với gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể tại khu dân cư duy trì biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả, giúp thanh thiếu niên nhận thức rõ hành vi của mình, từng bước thay đổi tiến bộ.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 4 tháng đầu năm 2026, trong số 316 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật chỉ có 102 đối tượng thuộc diện quản lý thanh thiếu niên hư. Đặc biệt, các nhóm hành vi và mức độ vi phạm liên quan đến lứa tuổi này cũng đã giảm nhiều.

Theo Trung tá Lương Văn Tiến, Phó trưởng Công an phường Đông Quang: "Để tiếp tục củng cố, phát triển mô hình đi vào chiều sâu, thời gian tới, cùng với công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể trên địa bàn phường để theo dõi, xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp đối với thanh thiếu niên, bằng mọi biện pháp, định hướng tư tưởng cho các cháu để các cháu tiến bộ, thay đổi trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội. Trong đó, ngoài tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, thay đổi nhận thức cho các cháu, quan trọng cần có các giải pháp để giúp đỡ, đào tạo nghề, giúp các cháu có nghề nghiệp, thu nhập ổn định".

Bài và ảnh: Khánh Huyền