Nhà mạng tăng tốc chuẩn hóa thuê bao trước “giờ G”

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn “nước rút”, đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao, bảo đảm liên lạc thông suốt và hạn chế sim không chính chủ.

Người dân đến các điểm giao dịch của VNPT Thanh Hóa để xác thực thông tin thuê bao.

Từ ngày 15/6/2026, quy định xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ bước vào giai đoạn siết chặt. Những thuê bao chưa hoàn tất chuẩn hóa dữ liệu có thể bị tạm dừng dịch vụ một chiều, hai chiều, thậm chí bị thu hồi số nếu không cập nhật đúng quy định.

“Nóng” tại các điểm giao dịch

Những ngày gần đây, tại nhiều điểm giao dịch viễn thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lượng khách hàng đến xác thực thông tin thuê bao tăng mạnh. Từ sáng sớm, khu vực quầy giao dịch đã đông người chờ làm thủ tục đối chiếu căn cước công dân, chụp sinh trắc học khuôn mặt và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Theo thống kê của VNPT Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh có gần 600.000 thuê bao Vinaphone thuộc diện cần xác thực thông tin. Tính đến ngày 24/5, hơn 421.000 thuê bao đã hoàn tất cập nhật dữ liệu, đạt trên 70% kế hoạch.

Tuy nhiên, khối lượng thuê bao cần chuẩn hóa còn khá lớn trong khi thời hạn hoàn thành đang đến gần, tạo áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp viễn thông.

Để đẩy nhanh tiến độ, VNPT Thanh Hóa triển khai đồng thời nhiều giải pháp như gửi tin nhắn SMS, thực hiện cuộc gọi tự động bằng AI, phát âm báo nhắc khách hàng xác thực thông tin khi thực hiện cuộc gọi đầu tiên trong ngày và tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, nhiều điểm hỗ trợ lưu động được đưa về tận khu dân cư, nhà văn hóa thôn, xóm để tạo thuận lợi cho người dân. Với các trường hợp khó khăn trong tiếp cận công nghệ như người già neo đơn, người khuyết tật hoặc không có điều kiện đi lại, nhân viên nhà mạng trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ xác thực thuê bao.

Ông Phạm Thanh An, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi mở cửa điểm giao dịch đến 10 giờ đêm, đồng thời tổ chức thêm các điểm hỗ trợ tại nhà văn hóa khu dân cư. Với các đối tượng yếu thế, nhân viên sẽ trực tiếp đến tận nhà để hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao.”

Không riêng VNPT, các doanh nghiệp viễn thông khác trên địa bàn Thanh Hóa cũng đang tăng tốc chuẩn hóa dữ liệu thuê bao theo quy định mới.

Nhân viên của MobiFone Thanh Hóa hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao cho khách hàng.

Tại MobiFone Thanh Hóa, hiện vẫn còn hơn 124.000 thuê bao thuộc diện cần xác thực thông tin. Để bảo đảm tiến độ trước thời hạn 15/6, nhà mạng này đã thành lập các tổ hỗ trợ lưu động, chủ động gọi điện, nhắn tin nhắc khách hàng cập nhật dữ liệu và tăng cường nhân lực hỗ trợ ngoài giờ hành chính.

Ông Hoàng Viết Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh MobiFone Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực để hỗ trợ khách hàng hoàn tất chuẩn hóa thông tin thuê bao, hạn chế thấp nhất nguy cơ gián đoạn liên lạc do chưa kịp cập nhật dữ liệu theo quy định.

Chính quyền, nhà mạng cùng vào cuộc

Không chỉ các doanh nghiệp viễn thông, công tác chuẩn hóa thuê bao hiện cũng đang được chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước tăng cường phối hợp triển khai.

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường cùng các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện Thông tư 08/2026 về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Trong đó, yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động cập nhật thông tin thuê bao; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp bố trí địa điểm tại trung tâm hội nghị xã, phường, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để tổ chức các điểm xác thực lưu động. Các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... cũng được huy động tham gia hỗ trợ người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao.

Đối với các doanh nghiệp viễn thông, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu tiếp tục duy trì hệ thống điểm giao dịch, điểm hỗ trợ lưu động; tăng cường nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và triển khai đa dạng các kênh hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cập nhật thông tin thuê bao trước thời hạn 15/6.

Cán bộ Viettel Thanh Hóa hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao tại các nhà văn hóa thôn.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp viễn thông, việc chuẩn hóa thuê bao trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh trong giai đoạn cao điểm. Ngoài hình thức thực hiện trực tiếp, nhiều khách hàng cũng được hướng dẫn thao tác trên ứng dụng số của nhà mạng hoặc nền tảng VNeID để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực cho các điểm giao dịch.

Bà Lê Thị Ánh, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình xác thực thông tin hiện nay diễn ra khá thuận tiện nhờ có sự hỗ trợ trực tiếp từ nhân viên giao dịch. Theo bà Ánh, các bước thực hiện được hướng dẫn nhanh gọn, không mất nhiều thời gian chờ đợi nên người dân dễ dàng hoàn tất cập nhật thông tin thuê bao.

Siết thuê bao để chặn sim rác, lừa đảo

Theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, thông tin thuê bao di động phải bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt.

Việc siết chặt quản lý thuê bao được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế sim rác, sim không chính chủ - vốn là nguyên nhân khiến các cuộc gọi lừa đảo, mạo danh thời gian qua diễn biến phức tạp. Khi dữ liệu thuê bao được chuẩn hóa đầy đủ, việc quản lý thông tin người dùng sẽ minh bạch hơn, góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng sim đăng ký bằng thông tin giả để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm người dân gấp rút cập nhật thông tin thuê bao, nhiều đối tượng xấu cũng gia tăng các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội. Một số trường hợp giả danh nhân viên nhà mạng yêu cầu người dân “xác thực khẩn cấp”, cung cấp mã OTP hoặc truy cập các đường link lạ để cập nhật thông tin SIM.

Các doanh nghiệp viễn thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại hay mạng xã hội; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc yêu cầu cập nhật thông tin thuê bao.

Việc xác thực chỉ nên thực hiện trên ứng dụng chính thức của nhà mạng, ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch được ủy quyền để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Hồng Tư