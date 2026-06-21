Nhà báo nữ và những câu chuyện phía sau trang viết

Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là những chuyến đi dài, những đêm thức trắng với trang viết và cả những khoảng lặng riêng tư. Với tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao và sự dấn thân, nhiều nữ nhà báo xứ Thanh đã vượt qua khó khăn, khẳng định bản thân, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Nhà báo An Thư (giữa) trao đổi nghiệp vụ cùng đồng nghiệp.

Tỏa sáng bằng tình yêu và trách nhiệm với nghề

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Thúy, bút danh An Thư, phóng viên Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa là một trong những gương mặt nữ tiêu biểu của báo chí xứ Thanh.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2009, An Thư trở thành cộng tác viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa. Năm 2011, chị chính thức là phóng viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa. Trong quá trình công tác, chị luôn nỗ lực hết mình, làm mới đề tài bằng góc nhìn riêng và sự nhạy bén của người làm báo. Các tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, như văn hóa, lịch sử, giáo dục, dân tộc, miền núi và các vấn đề xã hội đều ghi dấu ấn riêng của chị.

Điều ghi nhận ở An Thư chính là tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và luôn hết lòng vì công việc. Để có những hình ảnh, thước phim chân thực, chị và ekip đã tác nghiệp dưới trời nắng gay gắt hay thức đến gần 1 giờ sáng để hoàn thiện tác phẩm. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, chị là một trong những nhà báo làm chủ nhiều loại hình báo chí, từ truyền hình, phát thanh đến báo in, báo điện tử.

Hơn 17 năm gắn bó với nghề báo, An Thư đã thực hiện hàng trăm phóng sự, phim tài liệu mang đậm hơi thở của cuộc sống, tiêu biểu như “Ma ngón”, “Hoa đỏ giữa đại ngàn”, “Gieo chữ trên vùng đất trắng”, “Trả lại bình yên cho những mái trường”... Đến nay, chị đã giành 2 Giải Báo chí Quốc gia; 2 Huy chương Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc, 1 Huy chương Vàng Liên hoan Phát thanh toàn quốc, 13 giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh, Búa liềm vàng cấp tỉnh cùng hàng chục giải thưởng báo chí khác ở Trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, chị còn nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen. Chị cũng là một trong những nhà báo tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Nhà báo An Thư tâm sự: “Với thiên chức là người vợ, người mẹ trong gia đình, phụ nữ làm báo thường vất vả hơn rất nhiều so với nam giới. Công việc của chúng tôi không có khung giờ cố định. Có thời điểm, tác nghiệp bên châu Âu, các tỉnh phía Bắc hay miền Nam, tôi phải xa con gần 1 tháng trời. Dù rất nhớ, thương con nhưng tôi vẫn phải gác lại tình cảm riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

“Dấn thân” trên những tuyến bài điều tra

15 năm gắn bó với nghề báo, nhà báo Nguyễn Thị Thùy, bút danh Nguyễn Thùy, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại được biết đến là cây bút sắc sảo với những tuyến bài điều tra, phản biện xã hội, tạo được sức lan tỏa trong dư luận.

Tốt nghiệp ngành Đông phương học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, năm 2011, Nguyễn Thùy từng đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, chị lại quyết định thử sức với nghề báo tại Báo Dân trí và sau đó gắn bó với cơ quan này hơn 10 năm. Năm 2022, chị chuyển công tác về Báo Giáo dục và Thời đại.

Nguyễn Thùy là một trong số ít nữ nhà báo thường xuyên có mặt tại những bản làng xa xôi, địa hình phức tạp, hiểm trở của miền Tây xứ Thanh. Một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của chị là hành trình tới bản Tà Cóm, xã Trung Lý vào năm 2012. Thời điểm đó, nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt và không có sóng điện thoại. Hơn một tuần ăn cùng, ở cùng với người dân, chị thực sự cảm nhận hết những khó khăn, thiếu thốn của bà con vùng biên giới. Chuyến đi ấy đã giúp chị có được 10 tác phẩm báo chí phản ánh đời sống của Nhân dân, công tác giáo dục, phòng chống ma túy và những hủ tục còn tồn tại ở địa phương vùng biên giới.

Bên cạnh mảng đề tài dân tộc miền núi, chị còn được biết đến với tuyến bài điều tra về công tác cán bộ, giáo dục, tuyển dụng lao động... Đằng sau mỗi bài viết là quá trình thu thập tài liệu, gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu thông tin và xác minh từng chi tiết nhỏ nhất một cách cẩn trọng. Có những tuyến bài kéo dài hàng tháng trời mới hoàn thiện. Không ít lần, khi phản ánh các sai phạm, chị nhận được nhiều cuộc điện thoại đe dọa từ người lạ. Thậm chí, có thời điểm, đối tượng xấu còn tìm đến nơi ở để gây áp lực. Thế nhưng, chị hiểu rằng trách nhiệm của người làm báo là theo đuổi sự thật đến cùng. Nhiều tác phẩm của nhà báo Nguyễn Thùy đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, như “Nhiều thiết bị ti vi, máy chiếu... chỉ để ngắm và cất kho”, loạt bài “Phù phép hơn 100 nhân viên hợp đồng thành công chức”, “Lỗ hổng quản lý giáo viên người nước ngoài tại Thanh Hóa"... Ngay sau đó, những sai phạm được chấn chỉnh, những bất cập được xử lý và quyền lợi chính đáng của người dân được bảo vệ.

Nhà báo Nguyễn Thùy chia sẻ: “Khoảng thời gian tác nghiệp trong đại dịch COVID-19 là một ký ức đặc biệt mà tôi không thể nào quên. Những ngày liên tục bám địa bàn, tiếp xúc với nhiều người, nỗi lo lớn nhất không phải là bản thân mà sợ ảnh hưởng đến gia đình. Có những lần trở về nhà, tôi không dám lại gần con, ôm con. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn con rồi lặng lẽ vào phòng riêng”. Suốt 15 năm gắn bó với nghề, chị đã được nhận nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” cùng nhiều giải A, B, C Giải báo chí Trần Mai Ninh.

Nghề báo chưa bao giờ là hành trình dễ dàng đối với chị em. Đó là những đêm thức trắng, những chuyến công tác xa nhà, những lần vượt núi, băng rừng hay lặng lẽ gác lại niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng chính từ hành trình ấy, họ đã mang đến cho bạn đọc những sự thật hay các câu chuyện tử tế, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp và thúc đẩy thay đổi tích cực trong xã hội. Bằng tình yêu, trách nhiệm, nhà báo An Thư, Nguyễn Thùy cùng nhiều nhà báo nữ trong tỉnh Thanh Hóa đã và đang đóng góp cho sự phát triển của báo chí xứ Thanh.

Bài và ảnh: Tường Vân