Nguồn vốn ngân hàng mở lối tạo sinh kế cho người sau cai nghiện

Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện được xem như “chìa khóa” mở lối để họ tiếp cận nguồn vốn, dựng lại niềm tin và tái hòa nhập cộng đồng bằng lao động chân chính. Từ những khoản vay ưu đãi, nhiều người đã có thêm động lực vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.

Cán bộ NHCSXH giải ngân vốn chính sách tại điểm giao dịch xã Yên Định.

Đối với nhiều gia đình có người thân từng nghiện ma túy, khoản vay vốn chính sách không đơn thuần là nguồn vốn sản xuất mà còn là sự động viên, là niềm tin mà Nhà nước, chính quyền địa phương và ngân hàng dành cho những người đang nỗ lực làm lại cuộc đời.

Vừa qua, gia đình chị Đỗ Thị H. ở thôn Quán Lào 4, xã Yên Định được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Định (NHCSXH Yên Định) giải ngân 150 triệu đồng. Người được thụ hưởng gián tiếp từ nguồn vốn này là anh Trịnh Đình Đ. - chồng chị H., người vừa hoàn thành quá trình cai nghiện trở về địa phương. Chị H. chia sẻ: “Sau những tháng ngày lạc lối, điều gia đình tôi mong mỏi là chồng có công việc ổn định để tránh xa những cám dỗ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là không có vốn để tạo sinh kế. Đúng lúc gia đình đang loay hoay tìm hướng đi thì được NHCSXH Yên Định giới thiệu chương trình vay vốn dành cho người sau cai nghiện. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ ngân hàng, gia đình tôi được vay vốn thuận lợi để đầu tư mở nhà hàng kinh doanh ăn uống”.

Giám đốc NHCSXH Yên Định Phùng Bá Hồng, cho biết: “Để chính sách đi vào cuộc sống, NHCSXH đã phối hợp với Công an xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng về chính sách tín dụng mới, rà soát nhu cầu vay vốn của người sau cai nghiện trên địa bàn. Việc triển khai chính sách không chỉ hỗ trợ về kinh tế mà còn góp phần thay đổi nhận thức, giúp người sau cai nghiện có thêm động lực hướng tới cuộc sống lành mạnh và có ích”.

Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra một công cụ tài chính mạnh mẽ. Chính sách này hỗ trợ người sau cai nghiện được vay vốn 4 triệu đồng/tháng để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, thời gian đào tạo không quá 3 tháng và được vay lên đến 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ dừng lại ở đối tượng cho vay là người sau cai nghiện, Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg cũng cung cấp nguồn vốn vay lên tới 2 tỷ đồng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng người lao động là người sau cai nghiện. Điều này khuyến khích sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tổ hợp tác, hộ kinh doanh đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị cũng như thiết lập một cơ chế giám sát xã hội đối với người sau cai, góp phần bảo vệ kết quả cai nghiện một cách bền vững. Ngay sau khi Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy có hiệu lực, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan, đặc biệt là Công an tỉnh để rà soát đối tượng vay vốn. Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Tính đến ngày 14/6, NHCSXH Thanh Hóa đã giải ngân cho 6 khách hàng đầu tiên với tổng số tiền 800 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống. Đây là những khoản vay đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của hệ thống NHCSXH, lực lượng công an và chính quyền địa phương trong triển khai chính sách mới. Việc triển khai kịp thời không chỉ giúp người vay có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống mà còn góp phần phòng ngừa tái nghiện, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Mỗi khoản vay được giải ngân không chỉ mang theo nguồn lực tài chính mà còn gửi gắm niềm tin của xã hội đối với những người từng lầm lỡ. Khi được trao cơ hội và đồng hành đúng cách, họ hoàn toàn có thể trở thành những công dân có ích, làm chủ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Và trên hành trình ấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành “chiếc cầu nối” giúp họ bước qua mặc cảm, hướng tới tương lai tươi sáng.

Bài và ảnh: Khánh Phương