Nguồn cung khan hiếm, giá rau xanh tăng vọt

Sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, nhiều diện tích rau màu trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, dập nát, mất trắng, khiến giá rau xanh tại các chợ dân sinh tăng 3-4 lần.

Tiểu thương bán rau tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương nhập về nhiều loại củ, quả bán thay thế rau xanh.

Tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, phường Hạc Thành - một trong những nơi phân phối rau, củ lớn trên địa bàn, để bù đắp lượng hàng thiếu hụt, các tiểu thương chủ động nhập thêm bầu, bí, mướp, su su, khoai tây, các loại đậu... từ nhiều nơi về bán.

Bà Nguyễn Thị Thúy, tiểu thương tại chợ cho biết: “Bình thường mỗi ngày tôi nhập hàng trăm bó rau đay, mùng tơi từ các vùng ven. Nhưng sau đợt mưa lũ vừa qua, hoa màu của bà con bị ngập úng, hư hỏng nên nguồn hàng khan hiếm, tôi phải nhập thêm các loại củ, quả từ nơi khác về bán”.

Rau xanh khan hiếm, tiểu thương chợ Hoằng Anh, phường Nguyệt Viên nhập củ, quả để bán.

Khảo sát tại một số chợ dân sinh cho thấy, lượng rau xanh bày bán giảm, trong khi giá tăng mạnh. Rau mùng tơi, rau cải có giá 15.000-20.000 đồng/bó; rau muống, rau đay 10.000-15.000 đồng/bó; rau gia vị 3.000-10.000 đồng/bó.

Giá tăng khiến sức mua rau xanh giảm. Một số người chuyển sang mua củ, quả để thay thế, trong khi nhiều gia đình phải giảm lượng rau sử dụng hằng ngày.

Bà Lê Thị Quyên, tiểu thương tại chợ Rừng Thông, phường Đông Sơn cho biết, rau xanh đợt này vừa khan hiếm, vừa khó nhập. Trong khi đó, các loại củ, quả từ Đà Lạt đưa về vẫn dồi dào, giá tương đối ổn định nên được nhiều người lựa chọn thay thế.

Hương Hạnh