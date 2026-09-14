Ổn định thị trường xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng cuối năm

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, vận tải và tiêu dùng của Nhân dân tăng cao. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn diễn biến phức tạp, tỉnh Thanh Hóa đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định thị trường cung cầu xăng dầu, ngăn ngừa đầu cơ găm hàng, tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng trưởng kinh tế địa phương.

Lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Chủ động kịch bản, bảo đảm nguồn cung từ sớm, từ xa

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 584 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 12 tàu dầu trên biển thuộc 330 doanh nghiệp đang hoạt động.

Thống kê 8 tháng năm 2026 cho thấy, tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ toàn tỉnh đạt hơn 580.000m3, đảm bảo không xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hay gián đoạn sản xuất. Dự báo 4 tháng cuối năm, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 350.000m3, tập trung lớn ở các lĩnh vực trọng điểm như sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, xây dựng, san lấp mặt bằng, giao thông - vận tải.

Thực tiễn cho thấy, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục chịu tác động lớn từ biến động giá dầu thế giới, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và tình hình thời tiết mưa bão phức tạp. Có thời điểm, nguồn cung xăng dầu trong nước xuất hiện tình trạng thiếu hụt cục bộ, buộc một số thương nhân đầu mối phải linh hoạt điều chỉnh lượng cấp hàng theo ngày để duy trì tính liên tục. Nhận diện rõ những thách thức đó, bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh, Sở Công Thương đã chủ động làm việc với các thương nhân đầu mối, đơn vị phân phối nhằm xây dựng kịch bản chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, từ xa. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp chủ động dự báo diễn biến thị trường, đa dạng hóa nguồn cung từ cả sản xuất trong nước lẫn nhập khẩu, thực hiện nghiêm quy định về dự trữ xăng dầu để bảo đảm nguồn cung ổn định, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Là đơn vị cung ứng xăng dầu chủ lực trên địa bàn tỉnh với hệ thống 66 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và hơn 500 đại lý, khách hàng bán buôn, trong 8 tháng năm 2026, sản lượng tiêu thụ xăng dầu của Công ty TNHH MTV Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa) đã đạt gần 340.000m3, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2025. Ông Mai Tiến Thành, Trưởng Phòng Kinh doanh PVOIL Thanh Hóa, cho biết: “Trong những tháng cuối năm 2026, công ty đã chủ động xây dựng phương án tạo nguồn và dự trữ xăng dầu. Tăng cường công tác dự báo nhu cầu và điều hành tồn kho. Đồng thời, xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động thị trường. Dù thị trường vẫn còn nhiều ảnh hưởng tác động của giá xăng dầu thế giới và đặc biệt nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cuối năm tăng cao, công ty vẫn luôn cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân trên địa bàn Thanh Hóa và các tỉnh lân cận”.

Cùng với sự điều tiết từ các thương nhân đầu mối, hệ thống cửa hàng bán lẻ trên địa bàn cũng tích cực duy trì nguồn hàng. Ông Nguyễn Văn Tùng, quản lý cửa hàng xăng dầu thị trấn Nga Sơn (xã Nga Sơn), cho biết: “Cửa hàng luôn chủ động bám sát lượng tiêu thụ thực tế để lên kế hoạch nhập hàng kịp thời, duy trì điểm bán hoạt động liên tục 24/7. Chúng tôi cam kết tiếp tục bảo đảm đủ nguồn hàng, niêm yết giá công khai và phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn”.

Siết chặt giám sát, xử lý nghiêm vi phạm

Song song với việc điều tiết nguồn cung, công tác giám sát thị trường xăng dầu cũng được lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa tăng cường nhằm ngăn chặn nguy cơ đầu cơ, găm hàng và các hành vi gian lận thương mại. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã kiểm tra 28 vụ, xử lý 11 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 534 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh xăng dầu mà không có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực; tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân phân phối xăng dầu quy định; không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

PVOIL Thanh Hóa chủ động xây dựng phương án tạo nguồn và dự trữ xăng dầu đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

Theo ông Trần Lê, quyền Đội trưởng Đội QLTT số 10, Chi cục QLTT Thanh Hóa: “Càng về thời điểm cuối năm, nguy cơ gian lận thương mại và đầu cơ găm hàng càng dễ xuất hiện. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm kết hợp với công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trọng tâm là tập trung giám sát nguồn cung, giá cả, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chủ động kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi như găm hàng, tự ý đóng cửa không có lý do chính đáng hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, duy trì đường dây nóng tiếp nhận xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp”.

Bên cạnh các giải pháp ứng phó trước mắt, tỉnh Thanh Hóa cũng đang đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu dài hạn trên địa bàn. Sự chủ động từ khâu dự báo, điều tiết của cơ quan quản lý, tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp cùng sự vào cuộc sát sao, quyết liệt của lực lượng chức năng đang tạo nên “lá chắn” vững chắc giữ vững ổn định thị trường. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Thảo