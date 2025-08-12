Người y sĩ 20 năm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Mông

Hơn 20 năm gắn bó với công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao, y sĩ Ngân Văn Long, Trưởng trạm Y tế xã Mường Lý luôn nỗ lực “Vì Nhân dân phục vụ” và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”. Ông không chỉ khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, mà còn tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ những hủ tục và phòng tránh bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe.

Y sĩ Ngân Văn Long, Trưởng trạm Y tế xã Mường Lý thăm khám cho trẻ em ở bản Ún. Ảnh: Tăng Thúy

Về Mường Lý - một xã biên giới của tỉnh. Ở nơi rừng thẳm núi cao này, khi hỏi về tình hình chăm sóc sức khỏe của người dân, ai cũng nhắc đến y sĩ Ngân Văn Long, người dân tộc Mường, với sự trân quý, ngợi khen. Ông là người con của quê hương, luôn tận tâm vì mục tiêu cao cả là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Nhận nhiệm vụ khám, chữa bệnh và quản lý Trạm Y tế xã Mường Lý từ năm 2008, ông Long vừa làm nghề, vừa học tiếng đồng bào Mông. Vào thời điểm ấy có được một cán bộ y tế người dân tộc Mường, lại nghe và nói được cả tiếng Thái, tiếng Mông là vô cùng quý giá. Bởi người y sĩ không chỉ có khám, chữa bệnh cho Nhân dân, mà còn làm công tác dân vận, nắm tình hình dân tộc địa bàn, am hiểu phong tục tập quán, trò chuyện được với bà con sẽ rất thuận lợi cho quá trình công tác.

Xã Mường Lý hiện có 1.049 hộ, với 5.617 nhân khẩu, sinh sống ở 15 bản. Trong đó, có 9 bản người Mông, còn lại 6 bản người Thái, Mường và một số ít người dân tộc khác. Tính đến tháng 6/2025, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương ở mức 65,7%; hộ cận nghèo là 40,9%. Đói nghèo, lạc hậu khiến việc chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh chưa được người dân coi trọng. Bao đời nay, bà con nơi đây vẫn duy trì thói quen là nhờ thầy mo cúng ma trừ bệnh cho người ốm. Mỗi ngày, ông và các cán bộ y tế của trạm không quản ngại khó khăn, đi từng nhà tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nhận thức từ những điều đơn giản nhất là phải uống nước đun sôi, rửa tay sạch trước khi ăn, ngủ phải nằm màn đến việc tiêm chủng trẻ em, kế hoạch hóa gia đình... Chính những nỗ lực và việc làm cụ thể của những cán bộ y tế cơ sở đã dần nâng cao ý thức của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi gặp y sĩ Ngân Văn Long khi đang thăm khám cho 2 mẹ con chị Hạng Thị Công, người dân tộc Mông ở bản Ún. Con trai chị là bé Lý A Tề, hơn 1 tuổi, bị viêm phổi gần 1 tuần nay. Với lợi thế là cán bộ thông thạo ngôn ngữ của đồng bào Mông, nên ông Long khai thác rất kỹ các thông tin về người bệnh, như các triệu chứng, biểu hiện bệnh, từ đó đưa ra các phác đồ điều trị tích cực cho bệnh nhân. Ông tỉ mỉ, dùng tiếng địa phương nhắc chị Công giữ ấm và vệ sinh đường hô hấp cho bé Tề một cách thân thiết như người nhà, không xã giao.

Bản thân chị Công cũng đang mang thai ở tháng thứ 6. Y sĩ Long dặn chị phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, theo dõi thai kỳ và khi chuyển dạ phải xuống trạm y tế xã để sinh nở. Bởi tập tục của người Mông khi phụ nữ sinh con đều do chồng và người nhà đỡ đẻ, nên tai biến sản khoa cao. Y sĩ Long chia sẻ: "Trước đây, nhiều phụ nữ sinh con tại nhà vì ngại đường xa và điều kiện kinh tế khó khăn. Khi sinh khó, họ mới gọi cán bộ y tế, điều này nguy hiểm cho cả mẹ và con. Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động, nhận thức của bà con đã từng bước thay đổi, ngày càng nhiều phụ nữ mang thai đến trạm y tế trước kỳ sinh để được chăm sóc kịp thời”.

Theo thống kê, năm 2024 trên địa bàn xã Mường Lý có khoảng 60% trong tổng số sản phụ người dân tộc Mông khi sinh con được can thiệp, hỗ trợ từ cô đỡ và trạm y tế xã. Các ca sinh khó, chuyển dạ kéo dài được tư vấn đưa về Trung tâm Y tế Mường Lát xử lý. Về công tác khám, chữa bệnh, trạm y tế xã đã khám và điều trị 2.952 lượt bệnh nhân.

Ngoài ra, trạm y tế xã còn phối hợp với quân y Đồn Biên phòng Pù Nhi, các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ y tế thôn bản và cộng tác viên dân số thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kế hoạch hóa gia đình, y tế cộng đồng, nhất là việc tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Nhờ vậy, trung bình mỗi năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại xã Mường Lý giảm từ 1 - 2%.

Ông Lê Quốc Huấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Mường Lát, khẳng định: “Cùng với nhiều y, bác sĩ vùng cao khác, y sĩ Ngân Văn Long đã dành cả thanh xuân, sự tận tâm, kiên trì và trách nhiệm để giúp cải thiện đáng kể sức khỏe của bà con trong khu vực. Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thầy thuốc như mẹ hiền”, họ không chỉ là y, bác sĩ, mà còn là những người anh, người bạn của đồng bào dân tộc thiểu số, mang lại niềm tin vào y tế cơ sở”.

Tăng Thúy