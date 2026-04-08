Người “truyền lửa” hiến máu tình nguyện

Với 21 lần tham gia hiến máu tình nguyện, ông Phạm Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Trang không chỉ trao những giọt máu hồng nghĩa tình, ông còn là người “truyền lửa” đến cộng đồng lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống với thông điệp “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

Ông Phạm Quốc Dũng chia sẻ niềm vui khi nhận giấy khen về hiến máu tình nguyện.

Gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện từ khi làm Phó Bí thư Đoàn xã Quảng Nham (cũ), khi ấy phong trào hiến máu còn chưa phổ biến, nhiều người chưa hiểu rõ ý nghĩa cũng như lợi ích của việc hiến máu, nhưng thanh niên Phạm Quốc Dũng luôn hiểu rằng: Máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu. Vì vậy, khi còn sức khỏe thì bản thân nên hiến máu và cùng nhau lan tỏa những điều ý nghĩa đó trong cuộc sống.

Kể về lần hiến máu đầu tiên, ông Dũng bộc bạch: “Lúc đó tôi cũng hồi hộp, lo lắng là không biết bản thân có đảm bảo sức khỏe để tham gia hiến máu không. Nhưng sau lần hiến máu đó, tôi thấy sức khỏe tốt, công việc và sinh hoạt hàng ngày không bị ảnh hưởng. Điều khiến tôi vui nhất là giọt máu của mình có thể cứu sống được người bệnh”.

Từ những trải nghiệm đó, hiến máu đã trở thành việc làm thường xuyên của ông trong suốt nhiều năm qua. Mỗi năm ông tham gia hiến máu tình nguyện vài lần. Những lần hiến máu đã trở thành những dấu mốc đặc biệt, luôn nhắc nhở ông về trách nhiệm sẻ chia và giá trị của sự sống. Để đảm bảo sức khỏe và chất lượng máu cho những lần hiến máu kế tiếp, ông luôn duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn và tích cực rèn luyện thể dục - thể thao.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, trên cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Trang, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân cùng hiến máu tình nguyện. Chính sự gương mẫu của ông đã trở thành nguồn động lực, tạo niềm tin để nhiều người mạnh dạn tham gia.

Ông Dũng chia sẻ: “Để lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của việc hiến máu tình nguyện, trước hết bản thân phải là người làm trước. Từ sự trải nghiệm của bản thân thì mình mới có thể chia sẻ chân thực cảm xúc, lợi ích và niềm vui từ việc hiến máu”.

Không chỉ lan tỏa trong cộng đồng, tinh thần nhân ái đó còn được ông Dũng vun đắp ngay trong gia đình mình. Ông thường xuyên chia sẻ với vợ con về niềm vui cũng như ý nghĩa của việc hiến máu trong những câu chuyện của gia đình.

Chị Phạm Thị Phương, con gái ông Dũng chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi luôn được nghe bố kể về lợi ích của việc hiến máu và niềm vui khi lan tỏa được những điều ý nghĩa này trong cuộc sống. Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy bố đều khỏe mạnh, vui vẻ và đặc biệt được mọi người quý mến, tôi cũng luôn nhủ lòng khi lớn lên sẽ thực hiện việc làm ý nghĩa này. Chính vì vậy, ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất và đến khi đi làm, tôi vẫn duy trì việc hiến máu định kỳ”.

Đến nay, không chỉ ông Dũng mà cả gia đình đều tham gia hiến máu và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm tham gia hiến máu. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Dũng chia sẻ: "Do chưa hiểu về lợi ích của việc hiến máu nên cũng có người hỏi tôi là có mệt không, có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày không. Tôi cười, bảo rằng không sao, vì tôi đã gắn bó với công việc này 21 năm mà vẫn khỏe mạnh, làm việc bình thường".

Hơn 2 thập kỷ bền bỉ với hành trình hiến máu cứu người, ông Phạm Quốc Dũng không chỉ góp phần mang lại sự sống cho bệnh nhân mà còn thắp lên ngọn lửa nhân ái trong mỗi con người. Từ những giọt máu hồng cho đi, tình yêu thương được lan tỏa, gieo mầm hy vọng.

Bài và ảnh: Trung Hiếu