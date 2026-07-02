Người trẻ quay về với các thú chơi “thời ông bà”

Quay trở về với các thú chơi “thời ông bà” không chỉ là quay về với một thời ký ức xưa cũ giữa nhịp sống hiện đại mà còn là dịp để người trẻ tái tạo năng lượng.

Học sinh Trường THCS Thiệu Dương tham gia thi nhảy dây.

Xu hướng quay trở về với các thú chơi “thời ông bà” bắt đầu xuất hiện từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thay vì tham gia vào những thú vui đông đúc, xô bồ, nhiều bạn trẻ tìm về các sở thích mang tính thủ công như thêu, đan len, làm gốm, làm vườn, chơi các trò chơi dân gian... Những sở thích tưởng chừng đã cũ đang dần trở thành một phần của lối sống mới.

Bảo Linh, 16 tuổi ở phường Đông Quang thường dành thời gian rảnh để móc len. “Ban đầu em chỉ thử cho vui, nhưng càng làm càng thấy bị cuốn. Móc len giúp em tập trung hơn và cảm thấy thư giãn sau những giờ học căng thẳng”, Linh chia sẻ.

Theo Bảo Linh, chi phí cho sở thích này không quá cao, chỉ cần một vài cuộn len và kim móc là đã có thể tạo ra những sản phẩm nhỏ xinh như đồ treo móc khóa, bó hoa len handmade hay những sản phẩm phức tạp hơn như khăn, mũ, phụ kiện trang trí mang dấu ấn cá nhân... Bộ môn thủ công này như một cách thư giãn và phát huy khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng.

Một thú chơi khác vốn rất “kén” người chơi như cây cảnh, thì với thế hệ Gen Z ngày nay, thú chơi này được “biến tấu” theo phong cách riêng đơn giản hơn nhưng không kém phần thu hút.

Là một người trẻ yêu thiên nhiên, Đức Việt (20 tuổi) ở phường Bỉm Sơn thường dành thời gian rảnh để chăm sóc và sưu tầm rất nhiều loại xương rồng khác nhau.

Đức Việt chia sẻ: “Theo em tìm hiểu thì trên thế giới hiện có khoảng 1.500 đến 1.800 loài xương rồng khác nhau. Nhờ quá trình lai tạo và nhân giống, hiện nay số lượng giống xương rồng hiện lên tới con số hơn 1.000 chủng loại và hàng ngàn giống biến dị khác nhau. Em xem việc chăm cây như một cách rèn sự cẩn trọng, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Đồng thời sở thích này cũng giúp em kết nối với cộng đồng những người có cùng sở thích để cùng trao đổi cách chăm sóc cây cối, giúp giảm áp lực và căng thẳng”.

Trong cuốn sách “Deep Work - Làm ra làm chơi ra chơi”, tác giả Newport cho rằng khả năng tập trung sâu đang trở thành một kỹ năng ngày càng hiếm trong thời đại kỹ thuật số. Bởi hiện nay con người thường bị phân tán sự chú ý khi quá tập trung vào các thông báo nhanh của các nền tảng mạng xã hội. Việc người trẻ dành nhiều giờ mỗi ngày cho việc lướt mạng xã hội, xem các video ngắn cũng khiến cho não bộ quá tải với luồng thông tin liên tục, dẫn đến hội chứng “não bỏng ngô” (Popcorn Brain) hoặc “thối não”. Tình trạng này làm giảm nghiêm trọng khả năng tập trung, gây suy giảm trí nhớ và khiến hệ thần kinh luôn đòi hỏi sự kích thích cao.

Tại Trường THCS Thiệu Dương, phường Hàm Rồng, để học sinh không bị phân tán tư tưởng trong quá trình học tập, nhà trường đã cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường. Thay vì việc tự do sử dụng điện thoại trong các giờ ra chơi, các bạn học sinh sẽ chơi các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây, kéo co...

Thầy giáo Vũ Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Dương chia sẻ: “Các thầy cô thường tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, hoặc các ngày lễ, tết như kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3... để hướng dẫn lại cho các con cách chơi các trò chơi dân gian để vừa nâng cao chất lượng các hoạt động thể chất, vừa là để giáo dục, lưu giữa các nét văn hóa truyền thống và đây cũng là cách để giúp các con “cai” điện thoại, “cai” mạng xã hội, có một đời sống tinh phần phong phú và lành mạnh”.

Em Lê Ngọc Hân, học sinh lớp 8, Trường THCS Thiệu Dương chia sẻ: “Trong giờ ra chơi, chúng con thường cùng nhau tham gia các trò chơi như ô ăn quan, nhảy dây và một số trò chơi dân gian khác. Các thầy cô đã hướng dẫn chúng con luật chơi nên ai cũng biết cách tham gia. Những trò chơi này không chỉ giúp chúng con thư giãn, giảm căng thẳng sau những giờ học mà còn tạo cơ hội để các bạn gắn kết, rèn luyện sức khỏe và phát triển tinh thần đồng đội”.

Giữa nhịp sống hối hả, cách nhiều người trẻ tìm về những sở thích có phần “xưa cũ” là một cách để quay lại với nhịp sống chậm và thế giới vật chất “ngoài màn hình” để cân bằng cuộc sống.

Bài và ảnh: Linh Hương