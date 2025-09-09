Người trao sự sống

Giữa nhịp sống sôi động của phố biển Sầm Sơn, anh Trần Tuấn Anh (sinh năm 1987) vẫn đều đặn dành thời gian cho một việc làm giản dị nhưng chứa chan tình người: hiến máu cứu người. Với anh, những giọt máu trao đi không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia sự sống, mà còn là cách để gửi gắm yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.

Anh Trần Tuấn Anh hiến máu tình nguyện.

Gặp anh Tuấn Anh trong một sự kiện hiến máu tình nguyện của tỉnh, anh khá giản dị và dễ gần. Anh chia sẻ: “Hiến máu là một nghĩa cử nhân văn. Ngày xưa, cha ông ta sẵn sàng hy sinh, không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, thì việc hiến tặng máu trong cơ thể để duy trì sự sống cho đồng bào mình là việc nên làm và cần được lan tỏa”.

Nói về cơ duyên đến với hiến máu tình nguyện, anh Tuấn Anh chia sẻ, anh biết về hiến máu tình nguyện qua truyền thông và các kênh thông tin. Đến năm 2015 anh quyết định tham gia hiến máu lần đầu. Cảm giác hồi hộp khi bước vào khu vực lấy máu, sự ấm áp khi nhận nụ cười động viên của các tình nguyện viên, và niềm vui khi biết rằng những giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân đã trở thành động lực để anh gắn bó với hành trình thiện nguyện lâu dài.

Từ lần đầu tiên ấy, anh đều đặn tham gia các đợt hiến máu do địa phương và tỉnh tổ chức. Sau một thời gian tham gia hiến máu, anh đã trở thành thành viên của Câu lạc bộ Tuyên truyền và Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Tiếp đó, anh tham gia Câu lạc bộ Giọt hồng xứ Thanh, Câu lạc bộ Máu và tiểu cầu ABO xứ Thanh.

Trong quá trình tham gia các câu lạc bộ, anh đã không quản ngại mưa gió, đêm khuya sẵn sàng hiến máu khi có người cần. Không dừng lại ở hiến máu toàn phần, anh còn tích cực tham gia hiến máu tiểu cầu. Tính đến nay, anh đã tham gia hiến máu 33 lần, trong đó, hiến máu toàn phần 13 lần, hiến tiểu cầu 20 lần.

Anh Trần Tuấn Anh cho biết: “Tôi tham gia các câu lạc bộ hiến máu để nắm bắt kịp thời thông tin về những trường hợp bệnh nhân cần máu. Khi có người cần và đủ điều kiện sức khỏe, tôi luôn cố gắng nhanh chóng có mặt để hiến máu, mong góp phần kịp thời cứu chữa người bệnh”.

Từ một cá nhân biết đến hiến máu qua phương tiện truyền thông, anh Tuấn Anh đã trở thành hạt nhân tích cực, lan tỏa trong phong trào hiến máu tình nguyện ra cộng đồng. Anh đã nhận được nhiều khen thưởng trong công tác hiến máu tình nguyện. Và vinh dự hơn cả, năm 2025, anh được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì có thành tích hiến máu tiêu biểu. Những phần thưởng ấy không chỉ là sự khích lệ cá nhân mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm của một công dân với cộng đồng. Câu chuyện của anh cũng cho thấy hiệu quả thiết thực từ công tác tuyên truyền, khi một thông điệp nhân văn được chuyển tải đúng cách có thể chạm đến trái tim, biến nhận thức thành hành động, và từ hành động cá nhân phát triển thành sức mạnh cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Tuấn Anh vẫn giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần lạc quan. Anh cho rằng bản thân may mắn có sức khỏe nên ngoài hiến máu tình nguyện, anh còn tham gia các hoạt động quyên góp hỗ trợ trẻ em nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hay đến những vùng lũ, vùng ảnh hưởng thiên tai, vùng khó khăn để hỗ trợ người dân. Chia sẻ về hành trình tiếp theo, anh Trần Tuấn Anh khẳng định còn đủ sức khỏe là còn tiếp tục gắn bó lâu dài với phong trào hiến máu tình nguyên và các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Trong hành trình lan tỏa những hành động ý nghĩa, việc làm giản dị, lặng lẽ của anh Trần Tuấn Anh đã và đang góp phần vun đắp nên một cộng đồng nhân ái, để những giọt máu nghĩa tình tiếp tục chảy mãi, nối dài sự sống và niềm tin cho biết bao con người. Đồng thời lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ sống trách nhiệm, biết sẻ chia và hành động vì cộng đồng.

Bài ảnh ảnh: Quỳnh Chi