Người tiêu dùng thay đổi để thích ứng năng lượng mới

Cùng với xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, hành vi tiêu dùng của người dân cũng đang có nhiều thay đổi. Từ việc lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện, phương tiện giao thông xanh đến các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến hiệu quả sử dụng và tính bền vững. Tại Thanh Hóa, sự thay đổi này đang góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng đi vào thực tiễn đời sống.

Người dân Thanh Hóa từng bước chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là xu hướng sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình. Nếu trước đây phần lớn người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm dựa trên giá thành, thì hiện nay các tiêu chí về hiệu suất năng lượng, độ bền và chi phí vận hành lâu dài ngày càng được quan tâm. Các sản phẩm ứng dụng công nghệ inverter, đèn LED hay thiết bị điện thông minh dần trở thành lựa chọn phổ biến tại nhiều hộ gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lan, phường Hạc Thành, cho biết: Trước đây, gia đình thường ưu tiên các thiết bị có giá thành thấp để giảm chi phí đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang sử dụng điều hòa inverter và thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED, mức tiêu thụ điện giảm đáng kể. “Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là giải pháp tiết kiệm tiền điện, nhưng sau một thời gian sử dụng mới thấy lợi ích lớn hơn là thiết bị hoạt động ổn định, tuổi thọ cao và tiết kiệm chi phí lâu dài. Điều đó khiến gia đình tôi sẵn sàng đầu tư cho những sản phẩm tiết kiệm năng lượng hơn”, chị Lan chia sẻ.

Cùng với thay đổi trong tiêu dùng điện sinh hoạt, xu hướng sử dụng phương tiện giao thông xanh cũng đang phát triển mạnh. Hiện nay, số lượng xe máy điện và ô tô điện xuất hiện ngày càng nhiều. Việc hạ tầng trạm sạc được đầu tư mở rộng cùng với những cải tiến về công nghệ pin đã góp phần xóa bỏ dần tâm lý e ngại của người tiêu dùng.

Anh Lê Văn Hùng, phường Quảng Phú, cho biết: "Gia đình tôi đã sử dụng ô tô điện hơn một năm nay. Sau khi trải nghiệm cho thấy, chi phí vận hành thấp, nhưng điều quan trọng hơn là tương lai các phương tiện xanh sẽ ngày càng phổ biến. Việc thay đổi sớm giúp mình thích nghi nhanh hơn, đồng thời góp phần giảm tác động đến môi trường".

Không chỉ thay đổi trong lựa chọn phương tiện, người tiêu dùng hiện nay cũng quan tâm hơn đến các nguồn năng lượng sạch và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Đặc biệt, việc triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026 đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Theo lộ trình của Bộ Công Thương, xăng không chì được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước, góp phần giảm phát thải và thực hiện các mục tiêu chuyển đổi năng lượng quốc gia.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, người tiêu dùng đã chủ động tìm hiểu thông tin về loại nhiên liệu mới này. Anh Nguyễn Văn Thành, xã Quảng Chính, cho biết: “Lúc đầu, tôi cũng có tâm lý lo lắng vì đây là loại nhiên liệu mới. Tuy nhiên, khi tìm hiểu các thông tin từ cơ quan chức năng và nhà sản xuất, tôi thấy đây là xu hướng tất yếu. Điều quan trọng là chất lượng nhiên liệu phải được kiểm soát chặt chẽ để người dân yên tâm sử dụng”.

Trong khi đó, chị Lê Thị Hương ở xã Hoằng Hóa lại cho rằng việc sử dụng nhiên liệu xanh là trách nhiệm chung trong bối cảnh môi trường đang chịu nhiều áp lực. “Người tiêu dùng bây giờ không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn quan tâm đến việc sản phẩm có thân thiện với môi trường hay không. Nếu xăng E10 vừa bảo đảm chất lượng vừa góp phần giảm phát thải thì tôi sẵn sàng sử dụng”, chị Hương chia sẻ.

Theo ngành công thương, chuyển đổi năng lượng không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp hay cơ quan quản lý mà phụ thuộc rất lớn vào sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người dân. Thời gian qua, ngành công thương đã đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích ứng dụng thiết bị tiết kiệm điện, phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và các giải pháp năng lượng tái tạo. Đối với xăng E10, Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, giám sát và kiểm tra quá trình triển khai nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng nhiên liệu và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng mới vẫn còn không ít khó khăn. Chi phí đầu tư ban đầu đối với một số công nghệ xanh còn khá cao; hạ tầng phục vụ xe điện và năng lượng tái tạo chưa đồng bộ; trong khi một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý e ngại trước những sản phẩm mới do thiếu thông tin hoặc chưa có điều kiện tiếp cận thực tế.

Dù vậy, xu hướng tiêu dùng năng lượng xanh được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. Khi nhận thức về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngày càng được nâng cao, người tiêu dùng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Từ việc lựa chọn một thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng một phương tiện xanh hay chuyển sang các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, mỗi thay đổi nhỏ trong hành vi tiêu dùng đều góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra nhanh hơn và bền vững hơn. Tại Thanh Hóa, những chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân đang cho thấy năng lượng xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành một phần trong đời sống hiện tại.

Bài và ảnh: Chi Phạm