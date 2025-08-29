Người tiêu dùng dần quay lưng với sản phẩm dầu ăn công nghiệp

Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn, trong đó có sản phẩm dầu ăn công nghiệp, khiến người tiêu dùng luôn lo lắng trong việc lựa chọn sản phẩm. Để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, nhiều người nội trợ đã chủ động mua lạc, vừng đến các cơ sở uy tín để ép thành dầu, phục vụ cho các bữa ăn trong gia đình.

Khách hàng chọn mua các sản phẩm thịt lợn, mỡ lợn tại cửa hàng có uy tín trên đường Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành.

Tranh thủ buổi chiều sau giờ tan tầm, chị Nguyễn Thị Ngọc, phường Hạc Thành mang 40kg lạc đến cơ sở ép dầu lạc, vừng Mai Chuẩn, xã Hoằng Lộc để ép dầu. Tại đây, chị Ngọc bắt gặp rất đông người đang chờ đợi ép dầu. Qua trò chuyện, chị Ngọc được biết họ là người dân ở xã Hoằng Lộc và cũng có nhiều người đến từ những địa phương khác trong tỉnh.

Chị Ngọc cho biết: “Trước đây gia đình tôi thường xuyên mua dầu ăn được đóng chai bán tại các cửa hàng. Tuy nhiên, thời gian qua thông tin về dầu giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, tôi không khỏi lo lắng. Vì vậy, tôi đã mua lạc của bà con ở quê và trực tiếp mang đến cơ sở uy tín để trực tiếp ép dầu. Ước tính 40kg lạc sẽ ép thành 18 lít dầu, không chỉ dùng trong gia đình mà tôi còn tặng cho người thân trong gia đình cùng sử dụng thực phẩm an toàn này”.

Tại cơ sở Mai Chuẩn, cùng với ép lạc, nhiều gia đình còn chọn ép vừng để chế biến đa dạng các món thức ăn phục vụ cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Lan, phường Đông Quang, cho biết: “Khi trực tiếp đi ép dầu lạc, dầu vừng, tôi yên tâm về sản phẩm vì nguyên liệu được bản thân chọn lọc kỹ, trong quá trình ép luôn đảm bảo các khâu sạch sẽ, không chất bảo quản, không hóa chất độc hại. Đặc biệt, dầu lạc, vừng có mùi thơm đậm đà, khi chế biến hay nấu, các món ăn thơm và ngon hơn nhiều. Vì vậy gia đình tôi yên tâm sử dụng sản phẩm".

Qua khảo sát thông tin tại một số cửa hàng trong tỉnh, được biết một lít dầu lạc theo giá thị trường dao động khoảng 130.000 đồng - 150.000 đồng, trong khi đó các loại dầu ăn công nghiệp có giá khoảng 45.000 đồng/lít. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, nhiều người tiêu dùng vẫn chấp nhận giá cao để sử dụng dầu lạc thay cho các loại dầu ăn công nghiệp.

Thời gian gần đây, sau khi có thông tin về một số sản phẩm dầu giả, dầu kém chất lượng, tại nhiều cơ sở ép dầu lạc trong tỉnh luôn có đông người dân đến ép dầu. Với 10 năm trong nghề và luôn được người tiêu dùng tin tưởng đến ép dầu lạc, vừng cũng như mua sản phẩm, theo bà Bùi Thị Mai, chủ cơ sở ép dầu lạc, vừng Mai Chuẩn, thời gian qua khách hàng tìm đến cơ sở để ép dầu lạc, vừng nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi lần khách đến ép dầu, cơ sở lấy công 5.000 đồng/kg lạc bóc vỏ hoặc vừng.

Cùng với ép dầu, để cung cấp ra thị trường những sản phẩm dầu lạc, vừng có chất lượng, cơ sở Mai Chuẩn luôn lựa chọn kỹ càng nguồn nguyên liệu. Trung bình mỗi năm cơ sở Mai Chuẩn cung cấp ra thị trường gần 500 lít dầu lạc và vừng, với giá dầu lạc 150.000 đồng/lít, dầu vừng đen 200.000 đồng/lít, dầu vừng vàng 180.000 đồng/lít, tùy từng loại, đem lại lợi nhuận cho gia đình hơn 200 triệu đồng. Năm 2023, sản phẩm dầu lạc, dầu vừng Mai Chuẩn đã vinh dự được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, “mở đường” để sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi tại thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Không chỉ dừng lại ở các loại dầu thực vật truyền thống, nhiều người tiêu dùng cũng quay trở lại với việc sử dụng mỡ lợn trong bữa ăn hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỡ lợn giàu khoáng chất và vitamin tốt cho sức khỏe, không gây bệnh tim mạch và làm cho các món ăn thơm, ngon hơn. Mặc dù có axit béo bão hòa nhưng mỡ lợn giàu khoáng chất tốt cho sức khỏe và vitamin, như vitamin D thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Việc không sử dụng mỡ lợn trong thời gian dài, cơ thể sẽ khó hấp thu vitamin A dẫn đến thiếu hụt vitamin làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về xương, rối loạn nội tiết, gây suy nhược cơ thể, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim...

Chị Nguyễn Thị Hương, xã Thiệu Quang, cho biết: “Trước đây tôi cũng lo ngại khi sử dụng mỡ lợn, tôi sợ rằng mỡ lợn chứa nhiều axit béo bão hòa, có thể gây béo phì và tăng nguy cơ tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Nhưng nếu như biết điều chỉnh, cân bằng với mỡ thực vật, ăn uống điều độ thì mỡ lợn có nhiều tác dụng, tốt cho tim mạch, cung cấp vitamin tự nhiên, tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột...”. Để có được mỡ lợn đảm bảo chất lượng, chị Hương cũng như nhiều người tiêu dùng khác luôn mua mỡ lợn “sạch”, tức là biết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ vật nuôi và chấp nhận mức giá cao.

Trước thực trạng người dân lo lắng về các sản phẩm dầu ăn giả, kém chất lượng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, truy quét và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần lựa chọn những cửa hàng có uy tín, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm để tìm mua sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe gia đình mình.

Bài và ảnh: Trung Hiếu