Người tiên phong xóa nhà tạm, nhà dột nát nơi vùng biên

Trong phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Hiền Kiệt, nhiều cán bộ chiến sĩ (CBCS) biên phòng đã tích cực tham gia với tinh thần xung kích, trách nhiệm. Trong số đó, Thiếu tá Vũ Văn Liêm, Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hiền Kiệt là một tấm gương tiêu biểu.

Thiếu tá Vũ Văn Liêm hướng dẫn người dân bản Chiềng Căm ký cam kết thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo chân CBCS Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, chúng tôi đến thăm gia đình ông Vi Văn Đăng sinh năm 1962 ở bản Chiềng Căm. Trong ngôi nhà mới, ông Đăng cho biết gia đình ông có 6 nhân khẩu sinh sống trong ngôi nhà sàn được xây dựng từ lâu, xuống cấp trầm trọng. Được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, CBCS Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, trong đó có Thiếu tá Vũ Văn Liêm, gia đình ông được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Ngay sau khi được phê duyệt, Thiếu tá Vũ Văn Liêm cùng các CBCS của đơn vị đã đến giúp gia đình ông tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu khảo sát vị trí mặt bằng xây dựng nhà mới. Sau gần 2 tháng, ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp đã hoàn thành.

Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, ngay sau khi phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” được phát động tại đơn vị, Thiếu tá Vũ Văn Liêm đã đăng ký tham gia và tham mưu cho chỉ huy đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương việc rà soát, lựa chọn các hộ gia đình trong diện được hỗ trợ để lập danh sách, tổ chức triển khai thực hiện. Anh còn cùng đơn vị vận động, kết nối với các nhà hảo tâm, tập thể, cá nhân cùng đồng hành, ủng hộ Nhân dân xây, sửa nhà; trực tiếp tham gia cùng với CBCS trong đơn vị đóng góp 150 ngày công lao động để vận chuyển vật liệu xây dựng giúp đỡ Nhân dân sửa chữa, xây nhà mới.

Với sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Vũ Văn Liêm nhiều lần được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến, đặc biệt là Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”.

Trung tá Cao Đình Xuân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cho biết: "Thiếu tá Vũ Văn Liêm là người rất nhiệt tình với công việc, luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, chú trọng đầu tư thời gian học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tìm ra các phương pháp, cách làm, hiệu quả. Sự đóng góp của Thiếu tá Vũ Văn Liêm trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Hiền Kiệt đã góp phần khẳng định vai trò của CBCS biên phòng trong các hoạt động an sinh xã hội. Đây là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và cống hiến, có ý nghĩa nhân văn của phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài và ảnh: Tiến Đông