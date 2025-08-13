Người phụ nữ khuyết tật giàu lòng nhân ái

Từng là người bình thường, nhưng vụ tai nạn giao thông năm 2009 khiến cô Lê Thị Thuận ở thôn Viên Khê 1, phường Đông Sơn đi lại khó khăn. Vượt qua nghịch cảnh, bằng ý chí và nghị lực, cô Thuận đã nỗ lực vươn lên và tạo việc làm cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Cô Lê Thị Thuận (giữa), ở thôn Viên Khê 1, phường Đông Sơn hướng dẫn người lao động làm sản phẩm.

“Khi tỉnh dậy, tôi thấy chân bị băng bó, đau toàn thân và nghe loáng thoáng mọi người nói chân có khả năng bị liệt. Cú sốc đó, tôi không khỏi hoang mang, suy sụp khi các con còn nhỏ, điều kiện kinh tế cũng không dư dả” - cô Thuận trầm ngâm nhớ lại.

Trong câu chuyện với chúng tôi, cô Thuận kể rằng, thời gian đầu về nhà, cô luôn mặc cảm, tự ti khi đôi chân không thể đi lại bình thường. Song, với suy nghĩ, nếu không cố gắng thì sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, vì vậy vượt qua đau đớn bản thân, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, cô thường xuyên tập luyện đi từng bước ngắn. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, từ việc phụ thuộc hoàn toàn vào nạng gỗ, cô Thuận đã rời bỏ đôi nạng và tự đi lại dù gặp không ít khó khăn.

Với tinh thần “tàn nhưng không phế”, cô Thuận luôn trăn trở trong việc tìm kiếm việc làm để người khuyết tật có công việc ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Trong chuyến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về mô hình phát triển kinh tế điển hình của huyện Nông Cống (cũ) vào năm 2010, tận mắt nhìn thấy mọi người làm những sản phẩm được làm từ cây cói, cây bèo, cô Thuận vô cùng thích thú. Cô nhận thấy, ưu điểm của sản phẩm là nguyên liệu dễ tìm kiếm, công đoạn làm phù hợp với điều kiện và sức khỏe của người khuyết tật.

Từ việc đi từng cơ sở để học hỏi cách làm sản phẩm, cô Thuận cũng nhận một số sản phẩm làm trong thời gian rảnh rỗi. Ngay từ sản phẩm đầu tiên của cô được cơ sở thu gom sản phẩm đánh giá cao về tính thẩm mỹ và đặt hàng ngày càng nhiều. Ban đầu, cô thành lập tổ đan lát và vận động, hướng dẫn một số lao động có nhu cầu học nghề cùng làm, đặc biệt khuyến khích những người khuyết tật cùng tham gia. Không ngại khó khăn, vất vả, cô Thuận đến nhiều nơi trong và ngoài tỉnh để đấu mối với các công ty, doanh nghiệp mở các lớp đào tạo nghề cho người khuyết tật cũng như trong việc bao tiêu sản phẩm.

Bằng ý chí, nghị lực vượt lên số phận và sự nhiệt tình, trách nhiệm của cô đã lan tỏa trong cộng đồng, thu hút được nhiều người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo, đơn thân trên địa bàn cùng tham gia. Từ tổ đan lát, năm 2016 cô Thuận đã mở rộng mô hình sản xuất bằng việc thành lập doanh nghiệp “Tạo việc làm tươi sáng”, chuyên dạy nghề đan lát thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.

“Tôi luôn đặt bản thân trong từng hoàn cảnh của người khuyết tật, từ đó động viên, giúp đỡ họ vượt qua mặc cảm, tự ti bằng việc sắp xếp việc làm phù hợp để họ có công việc ổn định. Tôi mong rằng, việc làm nhỏ bé của mình sẽ giúp những mảnh đời kém may mắn có được cuộc sống tươi sáng hơn” - cô Thuận trải lòng.

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe về mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, cô Thuận thường xuyên mời các giảng viên có kinh nghiệm về trực tiếp hướng dẫn, dạy nghề cho người khuyết tật theo hướng cầm tay chỉ việc. Với sự tỉ mỉ, khéo léo từ đôi bàn tay của người yếu thế, những sản phẩm như hộp đựng giấy, thùng cói... được làm từ bèo khô, cói luôn được thị trường ưa chuộng, bởi không chỉ có độ thẩm mỹ cao, bền mà còn thân thiện với môi trường.

9 năm đi vào hoạt động, doanh nghiệp thường xuyên tạo việc làm cho 120 lao động, trong đó có 15 người khuyết tật, trung bình mỗi người có thu nhập từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng/tháng. Cô Trần Thị Ý (65 tuổi), phường Đông Sơn, cho biết: “Tôi bị khuyết tật vận động nên việc đi lại và có được công việc ổn định là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, từ khi tham gia vào hoạt động sản xuất cùng chị Thuận, tôi có thêm thu nhập, giúp cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nghị lực và sự lạc quan của chị Thuận là tấm gương sáng để tôi luôn nỗ lực học tập vươn lên trở thành người có ích cho xã hội”.

Bằng tình yêu thương với tấm lòng nhân ái của cô Lê Thị Thuận đã góp phần chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những người yếu thế tại địa phương. Từ đó, truyền cho họ nghị lực và niềm tin chiến thắng bản thân, chiến thắng số phận, hướng tới tương lai tươi sáng, như chính tên gọi “Doanh nghiệp tạo việc làm tươi sáng”.

Bài và ảnh: Trung Hiếu