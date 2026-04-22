Người khơi dậy niềm đam mê Toán học cho học sinh

Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Trần Thị Hiền, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Tin, Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành) luôn được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh nhắc đến như một tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nghề, sự tận tụy và tinh thần đổi mới trong giảng dạy. Không chỉ là giáo viên giỏi chuyên môn, cô còn là người “truyền lửa”, khơi dậy niềm đam mê Toán học cho nhiều thế hệ học sinh.

Cô giáo Trần Thị Hiền trong giờ dạy học.

Bắt đầu công tác từ năm 1993, trải qua nhiều đơn vị giảng dạy trên địa bàn TP Thanh Hóa (cũ), cô đã tích lũy nền tảng chuyên môn vững vàng cùng kinh nghiệm phong phú. Từ năm 2003 đến nay, gắn bó với Trường THCS Trần Mai Ninh, cô không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng học tập, mà còn khơi dậy cho học sinh niềm tin và hứng thú với môn Toán.

Trong mỗi giờ lên lớp, cô luôn chú trọng đổi mới phương pháp, lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích các em chủ động tư duy, phát huy tính sáng tạo. Với cô, việc học không dừng lại ở bài giảng trên lớp. Học sinh được định hướng chủ động tìm tòi kiến thức, tập làm quen với nghiên cứu khoa học ngay từ những giờ học Toán, rồi tiếp tục được nuôi dưỡng qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và nhiều sân chơi học thuật khác, không chỉ bó hẹp trong một môn học.

Cô Trần Thị Hiền chia sẻ: “Để học sinh đam mê môn Toán, người giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, đồng thời tạo hứng thú ngay trong từng tiết học. Tôi luôn khuyến khích học sinh tự suy nghĩ, tìm tòi hướng giải thay vì áp đặt một cách làm sẵn. Bên cạnh đó, việc động viên, ghi nhận kịp thời những tiến bộ dù nhỏ nhất của học sinh là rất quan trọng. Khi các em có niềm tin vào bản thân và tìm thấy niềm vui trong việc chinh phục từng bài toán, các em sẽ dần hình thành niềm say mê với môn học”.

Trong quá trình công tác, cô để lại nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhiều năm liền, học sinh do cô phụ trách giành hàng chục giải thưởng cấp thành phố và cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường. Riêng môn Toán luôn giữ vững vị trí dẫn đầu về thành tích, với nhiều giải nhất, nhì và có học sinh đạt danh hiệu thủ khoa. Giai đoạn 2015-2019, đội tuyển do cô phụ trách ghi dấu với 2 học sinh đồng thủ khoa cấp tỉnh môn Toán. Đến giai đoạn 2019-2023, thành tích tiếp tục bứt phá với 30 học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên, trong đó có 9 em đỗ chuyên Toán. Đặc biệt, trong số này có 1 thủ khoa, 2 á khoa và 4 học sinh nằm trong top 5.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Hiền còn chú trọng xây dựng môi trường học tập tích cực thông qua các hoạt động câu lạc bộ, tạo không gian để học sinh giao lưu, chia sẻ và nuôi dưỡng niềm yêu thích môn Toán. Dưới sự hướng dẫn của cô, mỗi năm có từ 40 đến 50 lượt học sinh đạt huy chương tại các kỳ thi Toán quốc tế; qua đó từng bước khẳng định bản lĩnh và năng lực hội nhập. Điều đáng nói là nhiều em khi bắt đầu chưa phải là học sinh nổi trội, nhưng nhờ phương pháp dẫn dắt phù hợp, các em đã dần bứt phá và đạt kết quả vượt mong đợi.

Với vai trò Tổ trưởng chuyên môn, cô luôn gương mẫu, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp và đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học. Là giáo viên chủ nhiệm, cô luôn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của học sinh, từ học tập đến kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm. Sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần cầu thị của cô đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong tập thể nhà trường. Với những thành tích đạt được, năm 2024, cô Trần Thị Hiền vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Âm thầm nhưng đầy nhiệt huyết, cô Hiền vẫn ngày ngày miệt mài bên những trang giáo án, bên bục giảng thân quen. Ngọn lửa đam mê Toán học mà cô thắp lên không chỉ lan tỏa trong từng lớp học mà còn theo bước các thế hệ học sinh vươn xa, chinh phục những đỉnh cao tri thức. Cô thực sự là một trong những bông hoa đẹp của ngành giáo dục Thanh Hóa, người “truyền lửa” cho niềm đam mê học tập và khát vọng vươn lên của học sinh.

Bài và ảnh: Thanh Huê