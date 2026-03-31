Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Người dân xã Xuân Bình tự nguyện giao nộp Tê tê Java quý hiếm

Đoàn Lưu - CTV
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - ​Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thanh Hóa về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thời gian qua, Công an xã Xuân Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân trên địa bàn về ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể tê tê quý hiếm do anh Ngô Xuân Sơn tự nguyện bàn giao.

Nhờ đó, nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa đã được người dân hưởng ứng. Điển hình, vào ngày 29/3/2026, anh Ngô Xuân Sơn (sinh năm 1989, trú tại thôn 8, xã Xuân Bình) đã phát hiện một cá thể Tê tê Java – loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB – xuất hiện trong khu vườn gia đình, với trọng lượng khoảng 1kg.

Nhận thức rõ đây là loài động vật cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, anh Sơn đã chủ động liên hệ và tự nguyện giao nộp cá thể tê tê cho Công an xã Xuân Bình để xử lý theo quy định.

Cá thể tê tê quý hiếm thuộc nhóm IB do anh Sơn phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an xã đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Xuân Bình tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, chăm sóc ban đầu và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm tái thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Trong thời gian tới, Công an xã Xuân Bình tiếp tục khuyến cáo Nhân dân không tham gia săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã; kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm; khi phát hiện động vật hoang dã cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để được xử lý đúng quy định.

Từ khóa:

#Xã Xuân Bình #công an tỉnh Thanh Hóa #Tê Tê #Động vật hoang dã #Vi phạm pháp luật #Quý hiếm #bảo vệ nguồn lợi thủy sản #Nhân dân #công tác tuyên truyền #môi trường sinh thái

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh