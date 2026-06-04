Người dân tự nguyện giao nộp rùa núi viền quý hiếm

Thông tin từ Công an xã Trung Lý cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Pá Quăn tiếp nhận và bàn giao cá thể rùa núi viền quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể rùa quý hiếm do người dân tự giác giao nộp.

Trước đó, ông Ngân Văn Đức, trú tại bản Pá Quăn, xã Trung Lý phát hiện một cá thể rùa núi viền và chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trung Lý đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Pá Quăn tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định đây là cá thể rùa núi viền thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đã lập biên bản tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cá thể rùa cho Trạm Kiểm lâm Pá Quăn để tiếp tục chăm sóc và xử lý theo đúng quy định.

Quốc Hương