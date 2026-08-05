Vụ trường chuyên Tuyên Quang: Hủy kết quả, tổ chức thi lại tất cả các môn

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại cho điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang nhưng không chỉ thi lại môn Toán như đề xuất của tỉnh này mà là thi lại tất cả các môn.

Cuộc họp báo diễn ra sáng nay (5/8).

Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã họp và thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho tổ chức cho các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thi lại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tất cả các môn.

Dự kiến việc tổ chức thi lại sẽ diễn ra vào các ngày 14 và 15/8.

Đây là thông tin được Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại buổi họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 do Bộ tổ chức sáng nay, 5/8.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức thi lại cho thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang căn cứ quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 7 của Quy chế thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quy định về nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia: “quyết định hình thức xử lý phù hợp (trong trường hợp đặc biệt, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định): đình chỉ tạm thời hoạt động thi hoặc tổ chức thi lại tại một số hội đồng thi hoặc trong cả nước.”

Trước đó, vụ gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang bị phanh phui vì có kết quả thi bất thường. Trong tổng số 328 học sinh của trường dự thi, có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên ở môn Toán, trong đó 147 em đạt điểm 10. Điểm trung bình môn Toán của toàn trường đạt 9,58.

Cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Được biết đến thời điểm này đã có 29 bị can bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các cán bộ phụ trách điểm thi đã cấu kết thực hiện gian lận, bố trí để thư ký điểm thi là giáo viên của Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vào tận phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài. Vụ việc gây chấn động dư luận vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/vu-truong-chuyen-tuyen-quang-huy-ket-qua-to-chuc-thi-lai-tat-ca-cac-mon-post1128157.vnp