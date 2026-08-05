Giảm nỗi lo chia cắt mùa lũ

Thời điểm này đang là cao điểm mùa mưa bão năm 2026. Thế nhưng, khác với những năm trước đây, người dân ở các xã miền núi của tỉnh đã giảm bớt những lo sợ mưa lũ chia cắt, cô lập. Bởi, không lâu nữa, những cây cầu bê tông vững chãi sẽ được triển khai xây dựng, thay thế ngầm, tràn thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mưa lũ về. Và rồi người dân cũng sẽ an tâm đi lại, không còn gặp trắc trở đợi đò.

Tràn Đồng Cốc, xã Xuân Thái. Ảnh: Khánh Huyền

Thôn Thiết Giang, xã Thiết Ống vốn nằm tách biệt bên tả ngạn sông Mã. Để đến trung tâm xã, người dân nơi đây phải men theo đường núi rồi ngược lên cầu La Hán gần 30km ra Quốc lộ 217 hoặc đi đò qua sông rất vất vả. Đặc biệt, vào những hôm mưa bão, nước sông Mã dâng cao và chảy xiết, đò ngừng hoạt động, toàn bộ hơn 250 hộ dân với gần 900 nhân khẩu trong thôn gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Bởi vậy, từ nhiều năm nay, người dân mong muốn có một cây cầu cứng nối hai bên bờ sông Mã, giúp cho việc đi lại thuận tiện, không còn thấp thỏm, lo âu mỗi khi mưa lũ.

Theo bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch UBND xã Thiết Ống, địa phương có 9 thôn, trong đó thôn Thiết Giang nằm tách biệt phía bên tả ngạn sông Mã. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND huyện Bá Thước (cũ) đã có chủ trương đầu tư xây dựng một cầu cứng tại thôn Thiết Giang, phục vụ Nhân dân đi lại. Tuy nhiên, do kinh phí còn hạn chế nên vẫn chưa được thực hiện.

“Cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân xã Thiết Ống cứ nghĩ đã hết hy vọng về việc được xây dựng cây cầu cứng bởi không bố trí được nguồn kinh phí. Thế nhưng vừa qua, nghe tin tỉnh đã phê duyệt đầu tư dự án cầu Thiết Giang bà con trong xã rất vui mừng. Vậy là ước mơ bao đời nay về một cây cầu cứng nối hai bờ sông Mã đã không còn xa”, bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch UBND xã Thiết Ống phấn khởi chia sẻ.

Cùng chung niềm vui giống xã Thiết Ống, sau khi có thông tin tràn Đồng Cốc nằm trên đường tỉnh 505B là một trong 31 dự án cầu dân sinh được phê duyệt đầu tư kết nối các khu vực dân cư thường xuyên bị chia cắt khi có thiên tai, mưa lũ, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Thái rất phấn khởi.

Ông Bùi Văn Trọng, người dân thôn Hồng Sơn cho biết: “Bà con trong xã ai cũng mong cây cầu sớm được thi công cho người dân đi lại đỡ vất vả. Trước đây mỗi mùa mưa bão, nước ở đầu khe đều dồn về, dâng lên tràn rất nhanh, cao gần 2m, rất nguy hiểm, Nhân dân không thể di chuyển qua lại”.

“Xuân Thái là địa phương thuộc xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. Trong đó, đường tỉnh 505B là tuyến đường độc đạo dẫn vào trung tâm xã. Trên tuyến đường này đang có 4 ngầm tràn liên hiệp được đầu tư đã lâu, mặt cống hẹp chưa đến 2m nên mỗi khi nước từ các khe tràn xuống, việc thoát nước rất chậm, gây ngập cục bộ và chia cắt xã thành 5 khu vực riêng biệt, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Vì vậy, được tỉnh quan tâm phê duyệt đầu tư tràn Đồng Cốc trước mắt sẽ giúp cho địa phương giảm bớt nỗi lo chia cắt trong các mùa mưa bão", ông Lê Huy Chung, Chủ tịch UBND xã Xuân Thái cho biết.

Với mục tiêu từng bước đầu tư, thay thế các ngầm, tràn không đảm bảo an toàn trên các tuyến đường miền núi của tỉnh, qua đó giải quyết dứt điểm tình trạng giao thông bị chia cắt trong mùa mưa bão, tại Kết luận số 300 ngày 16/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông qua quyết định đầu tư 31 cầu dân sinh tại nhiều xã khu vực miền núi. Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026-2030; mỗi cầu trung bình có tổng mức đầu tư từ 4,7 tỷ đồng đến hơn 138 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư.

Hiện nay, đơn vị này đang đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thiện các bước đầu tư, rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị, khẩn trương thi công dự án. Không bao lâu nữa, người dân các xã miền núi của tỉnh sẽ được đi trên cây cầu bê tông vững chắc, hiện đại. Cũng từ đây sẽ khép lại những tháng ngày luôn sống trong nỗi bất an mỗi khi mưa lũ về; đồng thời mở ra hy vọng về một cuộc sống phát triển ổn định, an toàn và bền vững.

Khánh Huyền