Đổi thay ở vùng quê cách mạng

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ và Nhân dân xã Vạn Lộc đã vượt qua nhiều khó khăn, tạo nên những đổi thay lớn trên một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

Từ vùng quê giàu truyền thống cách mạng, xã Vạn Lộc đang vươn mình phát triển thành một đô thị ven biển.

Vạn Lộc là xã ven biển được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Đa Lộc, Hưng Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc và Hải Lộc thuộc huyện Hậu Lộc (cũ). Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân nơi đây đã có nhiều đóng góp lớn sức người, sức của, góp phần vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Nhiều địa danh của xã như: Khu Di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm - là nơi người mẹ nghèo cùng gia đình đã nuôi giấu nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng hoạt động cách mạng; chùa Vích là nơi được các nhà hoạt động cách mạng dùng làm địa điểm hội họp và tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, nơi hoạt động bí mật của các đồng chí: Đinh Chương Dương, Lê Hữu Lập, Lê Tất Đắc, Lê Mạnh Trinh, Tố Hữu, Nguyễn Chí Hiền... Cũng tại chùa Vích, nhà yêu nước Đinh Chương Dương - người con ưu tú của quê hương Vạn Lộc đã tổ chức thành công “Hội tương tế ái hữu” và là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và Đảng bộ huyện Hậu Lộc trước đây.

Trở lại thôn Đa Lộc - quê hương của mẹ Tơm hôm nay, ai cũng cảm nhận được sự đổi thay lớn của một vùng quê nghèo xưa kia giờ đây đã khoác lên một màu sắc mới với những con đường rộng mở, những ngôi nhà cao tầng khang trang, một miền quê ven biển thanh bình, sung túc. Còn tại thôn Hanh Cù, trên mảnh đất trước kia chỉ có phi lao và cát trắng, người dân đã cải tạo đất trồng đào, trồng cây cảnh và cây hồng tứ quý. Những khu vườn, khu trang trại xanh mướt đang mang đến một sức sống mới và sự giàu có cho người dân vùng quê này. Nhiều vùng trước kia hoang hóa, đầm lầy đã trở thành những khu nuôi ngao, nuôi tôm công nghệ cao.

Tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ xã Vạn Lộc đã triển khai nhiều giải pháp nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất để xây dựng quê hương. Từ chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã đã tạo điều kiện để người dân phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư.

Cùng với đó, Nhân dân trong xã đã khai thác và phát huy hiệu quả kinh tế biển; gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt các quy định về hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản; đẩy mạnh lĩnh vực nuôi trồng, gắn với phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của xã đạt gần 19.000 tấn, đạt trên 50% kế hoạch năm. Trong chủ trương phát triển kinh tế, xã Vạn Lộc cũng chú ý bảo vệ môi trường, trồng rừng ngập mặn và phát triển các mô hình sinh kế dựa vào diện tích rừng ven biển hiện có. Đây cũng là giải pháp mang tính tổng hợp, hỗ trợ người dân phát triển thêm các loại hình dịch vụ - du lịch nhằm ổn định và nâng cao đời sống, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng biển.

Hiện nay, xã Vạn Lộc có 20 thôn. Hệ thống chính trị ở các thôn sau khi sắp xếp đã đi vào hoạt động ổn định. Các thôn đều có nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, được trang bị máy tính để người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại thôn. Cùng với bức tranh sáng màu về diện mạo NTM, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa vùng biển vẫn được giữ gìn và phát huy trong đời sống hiện tại.

Với tiềm năng, lợi thế của địa phương ven biển cùng sự hình thành của khu công nghiệp, các dự án dân cư và các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng đã tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Xã đang tập trung xây dựng Khu Công nghiệp Hưng - Đa 250ha, hoàn thành Dự án Khu dân cư Diêm Phố, đường vành đai phía Tây, triển khai Dự án Khu dân cư Minh Hải, Kiến Long; quy hoạch chi tiết các khu dân cư hướng ra cửa biển Lạch Trường. Những dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần đưa vùng quê cách mạng Vạn Lộc trở thành một đô thị ven biển phát triển trong tương lai.

Bài và ảnh: Minh Thúy