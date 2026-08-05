Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được tiếp cận mạng Internet đạt 100%

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chất lượng phục vụ người dân và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Mục tiêu nhằm phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; Lấy dữ liệu, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; Nâng cao chất lượng dịch vụ công, dịch vụ thiết yếu; Tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt khoảng 20%; Hỗ trợ tối thiểu 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GRDP; Tỷ trọng quy mô đào tạo giáo dục đại học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) đạt 40%.

Về xã hội số, tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận mạng Internet băng rộng cáp quang với tốc độ 1 Gb/s đạt 100%; Mạng băng rộng di động 5G đạt tốc độ tối thiểu 100 Mb/s, phủ sóng 99% dân số; 100% công dân tỉnh Thanh Hóa từ 14 tuổi trở lên có căn cước, tài khoản định danh điện tử; Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 95%; Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực số cơ bản cho tối thiểu 500.000 lượt người trong độ tuổi lao động.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh; Phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nền tảng số; Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; Phát triển nguồn nhân lực số và kỹ năng số; Phát triển xã hội số; Phát triển kinh tế số; Phát triển quản trị số; Phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực.

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HG (Nguồn: UBND tỉnh)