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Đại úy Cảnh sát cơ động giúp cụ ông đi lạc về với gia đình

Thái Thanh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/9, trên đường đi làm về, Đại úy Hoàng Văn Việt, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời giúp đỡ một cụ ông đi lạc giữa tuyến đường đông phương tiện và đưa cụ về nhà an toàn.

Đại úy Cảnh sát cơ động giúp cụ ông đi lạc về với gia đình

Chiều 24/9, trên đường đi làm về, Đại úy Hoàng Văn Việt, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời giúp đỡ một cụ ông đi lạc giữa tuyến đường đông phương tiện và đưa cụ về nhà an toàn.

Đại úy Cảnh sát cơ động giúp cụ ông đi lạc về với gia đình

Khoảng 17h10 ngày 24/9, khi đi qua khu vực Quốc lộ 1A, gần nút giao cầu vượt Trần Hưng Đạo, phường Hàm Rồng, Đại úy Hoàng Văn Việt phát hiện một cụ ông đang đứng giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trước tình huống nguy hiểm, Đại úy Hoàng Văn Việt nhanh chóng đưa cụ vào khu vực an toàn bên lề đường, sau đó đưa cụ về đơn vị để xác minh thông tin, tìm người thân.

Qua trao đổi, cụ ông được xác định là Nguyễn Đức Dục (sinh năm 1947), trú tại làng Đại Khối, phường Đông Cương, tỉnh Thanh Hóa. Sáng cùng ngày, cụ được người thân đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Tâm An, sau đó đưa về Nhà văn hóa Đại Khối.

Do không nhớ đường về nhà, cụ đã đi lạc đến khu vực Quốc lộ 1A.

Sau khi xác minh được địa chỉ và thông tin gia đình, Đại úy Hoàng Văn Việt phối hợp với Thiếu tá Tống Thọ Sáng đưa cụ Dục về tận nhà, bàn giao an toàn cho gia đình.

Thái Thanh (CTV)

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