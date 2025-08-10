Người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi

Với tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, những năm qua cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh đã gương mẫu, tích cực tham gia phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Mô hình trồng cây ăn quả của ông Trịnh Sỹ Quý, người cao tuổi ở xã Quảng Yên mang lại hiệu quả kinh tế.

Với tâm niệm “Còn sức khỏe là còn lao động”, ông Mai Xuân Thịnh, NCT ở xã Đông Thành đã không ngừng nỗ lực, miệt mài lao động mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội. Ông Thịnh cho biết: Năm 2016, ông nhận thầu 2ha đất hoang hóa thuê máy xúc đất, đào ao... để xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Với ý chí quyết tâm, không ngại khó, ông đã tìm hiểu các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào chăn nuôi, xây dựng hệ thống hầm biogas 1.000m3 xử lý phân rác đồng thời tạo ra khí đốt phục vụ chăn nuôi và sinh hoạt. Đến nay, gia đình ông nuôi 1.000 con lợn, hơn 1.000 con gia cầm, 10 con bò, 1 ao cá giống, 1 ao cá thương phẩm... Hàng năm ông xuất bán 250 tấn lợn hơi, 2 tấn gia cầm, trên 1 tấn cá... lợi nhuận thu về trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, trong cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông cũng thường xuyên giúp đỡ các hộ dân trong xã về kỹ thuật nuôi trồng, vốn, giống, thức ăn chăn nuôi; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện như: Trao quà cho NCT, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ làm đường giao thông, XDNTM...

Trong những năm qua, phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi”, được các cấp hội NCT trong tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào được các cấp hội NCT triển khai, phát động sâu rộng và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên NCT. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, nhiều cơ sở hội đã vận động hội viên giúp nhau về kinh nghiệm sản xuất, tư vấn những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình và điều kiện địa phương; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư, các tổ chức tín dụng tạo nguồn vốn giúp đỡ những hộ NCT nghèo có vốn và phương tiện sản xuất. Bằng vốn tri thức và kinh nghiệm tích lũy được, NCT ở các địa phương đã trực tiếp tham gia lao động, sản xuất trên các lĩnh vực nông, ngư, diêm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động có việc làm ổn định.

Thông qua phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương điển hình mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 335.000 NCT đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh, trong đó có 4.776 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động địa phương. Tiêu biểu là bà Lương Thị Lài ở phường Hạc Thành, Giám đốc Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang, là tấm gương NCT gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, làm kinh tế giỏi, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động; ông Nguyễn Bá Châu, Giám đốc Công ty TNHH Đúc đồng truyền thống Đông Sơn - Chè Đông ở xã Thiệu Trung doanh thu đạt trên 9 tỷ đồng/năm; ông Lê Văn Quang ở xã Thiệu Hóa trồng dưa Kim hoàng hậu, rau trong nhà màng, tạo việc làm cho 5 - 7 lao động; mô hình trang trại tổng hợp của ông Đinh Sỹ Tuấn ở phường Đông Sơn, lợi nhuận trên 200 triệu đồng/năm...

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT khó khăn, toàn tỉnh đã thành lập được 1.252 câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút trên 77.000 thành viên tham gia sinh hoạt. Các CLB đang quản lý vốn tăng thu nhập trên 91 tỷ đồng giúp hơn 15.000 lượt thành viên được vay vốn, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với kết quả trên, Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng và nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau.

Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” thời gian qua đã thực sự trở thành phong trào hiệu quả, phát huy vai trò, vị trí, tiềm năng của NCT, góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Thanh Huê