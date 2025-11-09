Ngôi trường của những ước mơ!

Biên giới xứ Thanh mờ sương! Cơn mưa lẫn gió lạnh cuối thu chẳng thể ngăn nổi không khí rộn ràng trong ngày vui đặc biệt! Niềm hân hoan lan tỏa khắp bản làng Yên Khương, Na Mèo đến Tam Thanh, Tam Lư - nơi thầy cô, học trò và bà con cùng chung niềm mong đợi bao năm: Một ngôi trường khang trang, đủ chỗ ăn, chỗ ở, nơi học tập tử tế cho những đứa trẻ vùng biên. Giấc mơ ấy, hôm nay đã bắt đầu thành hình giữa mây núi trập trùng và những thanh âm của ngày khởi công rộn vang như gọi mùa hy vọng!

Niềm nui của học sinh xã biên giới Na Mèo trong ngày khởi công ngôi trường mới.

Tại xã biên giới Yên Khương, điểm trường chính sẽ đặt ở bản Bôn. Ngôi trường mới có diện tích 1,7 ha, cùng một điểm trường phụ ở bản Xắng Hằng rộng 0,3 ha. Cả hai sẽ được đầu tư đồng bộ, đủ đầy hạ tầng phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú cho học sinh, giáo viên, từ hệ thống phòng học, nhà đa năng, thư viện, đến khu ở nội trú và nhà công vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và các em học sinh thực hiện nghi thức khởi công tại điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Khương, công tác tại trường đã 5 năm, giọng bỗng chùng xuống khi nhắc đến những thiệt thòi của học trò thân yêu và những đồng nghiệp hàng chục năm bám bản: “Trường có 19 cán bộ, giáo viên và 313 học sinh, thì có tới 70 em đang phải ở trọ. Cán bộ, giáo viên đa phần công tác xa nhà, đường sá hiểm trở nên ở lại trường trong điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Trang thiết bị dạy học nhiều năm nay dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa thể đáp ứng tốt yêu cầu dạy học theo chương trình mới. Chúng tôi đã khảo sát sơ bộ, sẽ có khoảng 500 học sinh tiểu học và THCS đăng ký ở lại bán trú khi ngôi trường mới được khánh thành".

Chúng tôi đã khảo sát sơ bộ, sẽ có khoảng 500 học sinh tiểu học và THCS đăng ký ở lại bán trú khi ngôi trường mới được khánh thành. Thầy giáo Nguyễn Văn Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Khương

Phối cảnh 4 trường nội trú liên cấp được khởi công ngày 9/11/2025 tại Thanh Hóa.

30 năm gắn bó với nghề, cô giáo Vi Thị Hương, người dân tộc Thái, nhà ở xã Linh Sơn cách trường gần 30 km, ánh mắt ngời sáng giữa buổi lễ: “Ngôi trường mới sẽ giúp học sinh có nơi ăn, chốn ở khang trang, an toàn hơn, đặc biệt là các em ở các bản xa như Yên Bình, Xắng Hằng. Trước đây, mùa mưa, nhiều em phải nghỉ học vì sạt lở đường. Giờ thì sắp khác rồi! Cơ sở vật chất tốt hơn, thầy cô cũng yên tâm bám trường, đổi mới phương pháp giảng dạy. Học trò được học hành đến nơi đến chốn, sau này chính các em sẽ trở về, góp sức làm đẹp, làm giàu cho quê hương".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Còn em Ngân Thị Hoàng Anh, học sinh lớp 8A, dân tộc Thái ở bản Bôn, vui mừng: “Lớp em có 5 bạn ở bản Xắng Hằng, những hôm mưa to, đường sạt lở, các bạn phải nghỉ học 2-3 ngày. Nay nghe tin sắp có trường mới, em và các bạn vui lắm. Ngôi trường mới với những phòng học đầy đủ trang thiết bị, hiện đại sẽ giúp chúng em học tốt hơn. Bạn em cũng không lo phải nghỉ học vì mưa bão nữa”.

Ngôi trường mới với những phòng học đầy đủ trang thiết bị, hiện đại sẽ giúp chúng em học tốt hơn. Bạn em cũng không lo phải nghỉ vì mưa bão nữa. Em Ngân Thị Hoàng Anh, học sinh lớp 8A, Trường THCS Yên Khương.

Cùng thời điểm ấy, xã biên giới Tam Lư cũng rộn ràng hơn thường lệ. Trên khu đất được chọn làm nơi khởi công Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS, người dân, thầy cô và học sinh tụ hội đông đủ. Những đôi mắt ánh lên niềm hy vọng.

Với địa phương còn nhiều khó khăn như Tam Lư, công trình này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi không chỉ là nơi học tập, mà còn là mái ấm vùng biên giúp các em nhỏ yên tâm học hành, nhất là khi mùa mưa bão đến, đường xá cách trở.

Học sinh xã Tam Lư trong ngày vui đặc biệt.

Trong niềm vui ấy, em Lữ Thị Kim, học sinh lớp 6A, Trường THCS Tam Lư xúc động: “Có trường mới, chúng em sẽ không còn lo đi học xa nữa. Em mơ ước sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người dân trong bản, để bà con không phải vượt rừng mỗi khi ốm đau”.

Còn em Hà Thu Giang, lớp 7B, ấp ủ một ước mơ khác: “Em muốn trở thành cô giáo để một ngày quay lại công tác ở chính ngôi trường nơi em học chữ đầu tiên”.

Thầy Nguyễn Tấn Ngọc, giáo viên nhiều năm gắn bó với Tam Lư, bày tỏ: “Ngôi trường mới sẽ giúp thầy cô yên tâm giảng dạy, học sinh có chỗ ở tốt hơn. Với chúng tôi, đây không chỉ là niềm vui, mà còn là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước dành cho giáo dục vùng cao”.

Với chúng tôi, đây không chỉ là niềm vui, mà còn là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước dành cho giáo dục vùng cao. Thầy Nguyễn Tấn Ngọc, giáo viên Trường THCS Tam Lư.

Nghi thức khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư.

Niềm vui ấy lan tỏa trong ánh mắt bà Lục Thị Lựu, phụ huynh của em Hà Duy Bình, lớp 9B, Trường THCS Tam Lư: “Từ nay con cháu chúng tôi có trường lớp khang trang, không còn nỗi lo mưa lũ hay đường xa ngăn bước đến lớp. Ước mơ bao năm của bà con nay thành hiện thực rồi”.

Về phía chính quyền địa phương, ông Phạm Bá Chiến, Chủ tịch UBND xã Tam Lư, khẳng định: “Ngôi trường mới không chỉ là công trình giáo dục, mà còn là dấu ấn của niềm tin, của sự chung tay hướng về biên cương. Từ những “viên gạch” đầu tiên hôm nay, chúng tôi tin rằng, một thế hệ học trò mới - có tri thức, có khát vọng sẽ tiếp bước xây dựng quê hương vùng biên ngày càng giàu đẹp”.

Từ những “viên gạch” đầu tiên hôm nay, chúng tôi tin rằng, một thế hệ học trò mới - có tri thức, có khát vọng sẽ tiếp bước xây dựng quê hương vùng biên ngày càng giàu đẹp. Ông Phạm Bá Chiến, Chủ tịch UBND xã Tam Lư

Tại xã Na Mèo, ngôi trường mới được khởi công trên vùng đất quanh năm sương phủ. Địa hình trập trùng, giao thông chia cắt, mưa lũ thường xuyên gây sạt lở khiến việc học của trẻ em nơi đây chưa bao giờ dễ dàng.

Các đại biểu tham quan thiết kế tổng quan Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Mèo.

Em Thao Thị Thùy Linh, học sinh lớp 9A2 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Mèo, nhà ở bản người Mông Ché Lầu, cách trường gần 20 km, kể: “Chúng em được ở bán trú tại trường, được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn. Nhưng chỗ ở thì chật lắm, cả trường chỉ có 6 phòng mà hơn 160 học sinh. Chúng em vẫn vui vì có thầy cô, bạn bè, nhưng luôn mong có trường mới”.

Linh cười hiền, rồi tiếp lời: “Dù năm 2026 trường mới sẽ hoàn thành, lúc đó em đã ra trường, nhưng em vẫn vui lắm. Các em sau này sẽ được ở nơi khang trang, rộng rãi hơn. Các bạn khóa sau sẽ học tốt hơn, được chăm lo nhiều hơn”.

Người dân xã Na Mèo dự lễ khởi công.

Thầy Chung Trường Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Mèo, chia sẻ: “Na Mèo địa hình hiểm trở, thường xuyên chịu lũ ống, lũ quét, sạt lở. Nhiều em phải nghỉ học giữa chừng, theo bố mẹ lên nương rẫy. Trường chúng tôi phải duy trì 3 điểm lẻ để học sinh không bỏ học, nhưng cơ sở vật chất nghèo nàn, không thể tổ chức ăn ở bán trú. Vì thế, việc được đầu tư xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Mèo là vô cùng quý giá. Nó không chỉ giúp học sinh được học tập toàn diện, mà còn góp phần phát triển bền vững vùng biên, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh.

Còn tại xã Tam Thanh, mưa phùn vẫn rơi lất phất. Thế nhưng ở bản Mò - nơi diễn ra lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh, thầy cô, học sinh và người dân đã đến đây từ rất sớm, ai nấy đều mang trong mình niềm vui xen lẫn xúc động.

Vượt hàng chục cây số, đi qua đường đất lởm chởm, mùa nắng bụi đỏ, mùa mưa bùn lầy trơn trượt nhưng năm nào, 100% học sinh vẫn đều đặn tới lớp, bởi các em khát khao được học, được viết, được tính toán, được mơ về tương lai tươi sáng hơn. Thầy Vi Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tam Thanh

Thầy Vi Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tam Thanh, nói: “Trường hiện có hơn 300 học sinh, chủ yếu là dân tộc Thái. Các em phải vượt hàng chục cây số, đi qua đường đất lởm chởm, mùa nắng bụi đỏ, mùa mưa bùn lầy trơn trượt. Thế nhưng, năm nào 100% học sinh vẫn đều đặn tới lớp, bởi các em khát khao được học, được viết, được tính toán, được mơ về tương lai tươi sáng hơn".

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao áo ấm tặng các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Tam Thanh.

Nhưng khó khăn không chỉ dừng ở đường xa. Cơ sở vật chất thiếu thốn, phòng chức năng, khu nội trú chật hẹp khiến việc dạy và học bị ảnh hưởng. “Chúng tôi luôn ước có ngôi trường mới khang trang, tiện nghi hơn, và hôm nay ước mơ ấy đã thành hiện thực”, thầy Dũng chia sẻ.

Bà Lương Thị Thủy ở bản Kham, có 2 con đang học tại trường kể: “Nhìn con đường đến trường của các cháu gian nan mà thương lắm. Giờ được Nhà nước đầu tư xây dựng trường mới, chúng tôi mừng không sao kể xiết. Trường mới sẽ là điểm tựa để các con học tập, nuôi dưỡng ước mơ và thay đổi cuộc đời”.

Được biết tới đây, Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh tại bản Mò sẽ được cải tạo, nâng cấp, mở rộng quy mô 26 lớp với 710 học sinh, tổng vốn đầu tư 147 tỷ đồng. Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng tốt điều kiện giảng dạy, học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên.

Bốn ngôi trường nội trú liên cấp được khởi công tại Thanh Hóa hòa cùng niềm vui chung của 72 điểm trường trên cả nước trong sáng 9/11. Đây không chỉ là sự kiện giáo dục, mà còn là nơi gửi gắm bao niềm tin và kỳ vọng về một thế hệ học sinh vùng “phên dậu” Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền sáng 9/11, điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Như lời Thủ tướng Chính phủ luôn nhấn mạnh: “Mỗi ngôi trường sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng”. Đây cũng chính là điểm tựa để các thầy cô giáo “cắm bản”, “gieo chữ”, “giữ nước” bằng tất cả tấm lòng và tình yêu nghề.

Mỗi ngôi trường sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng. Đây cũng chính là điểm tựa để các thầy cô giáo “cắm bản”, “gieo chữ”, “giữ nước” bằng tất cả tấm lòng và tình yêu nghề. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho vùng biên giới hôm nay không chỉ thể hiện qua những công trình kiên cố, mà còn là niềm tin gửi gắm về một bước chuyển căn bản, toàn diện trong giáo dục, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nguồn nhân lực nơi biên cương Tổ quốc!

Ghi chép của nhóm PV Thời sự