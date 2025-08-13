“Ngôi sao vuông” lấp lánh

Từ vùng núi cao cho tới đồng bằng, ven biển, bất cứ nơi nào ở xứ Thanh cũng đều xuất hiện những câu chuyện xúc động, những tấm gương hy sinh thầm lặng của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Họ chính là những “ngôi sao vuông” lấp lánh, không ngừng phát huy truyền thống, tâm huyết và trí tuệ, giữ bình yên cho từng bản làng, là những “cột mốc sống”, “tai mắt” trên biển.

Lực lượng DQTV xã Tiên Trang tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khu vực ven biển.

Xác định DQTV có vai trò hết sức quan trọng trong việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các hoạt động ở cơ sở, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng này. Từ thực tiễn, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần thúc đẩy lực lượng DQTV Thanh Hóa phát triển vững mạnh, rộng khắp và hiệu quả.

Tại bản Ón, một trong những bản đồng bào Mông khó khăn của xã Tam Chung, sáng nào cũng vậy, anh Giàng A Chìa, bản đội trưởng DQTV lại cùng con trai chuẩn bị lên thăm cột mốc 270. Với hơn 40 tuổi đời, nhưng anh Giàng A Chìa đã có hơn 20 năm tham gia bảo vệ cột mốc biên giới. Không chỉ trông coi, chăm sóc cột mốc, với vai trò là DQTV, anh Giàng A Chìa cùng các lực lượng chức năng tham gia tuyên truyền, vận động, giúp bà con nâng cao nhận thức, từ bỏ ma túy, thuốc phiện, chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Được biết, trong quá trình huấn luyện, căn cứ vào đặc thù từng địa phương, ban CHQS các xã miền núi đã đưa vào huấn luyện bổ sung các nội dung sát với tình hình thực tế địa bàn, tăng cường huấn luyện thực hành. Cụ thể như các xã Tam Chung, Mường Chanh huấn luyện nội dung phòng, chống cháy rừng. Xã Mường Lý tăng thời gian huấn luyện các phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Các xã Pù Nhi, Nhi Sơn ngoài huấn luyện các phương án đánh địch đột nhập biên giới còn luyện tập nội dung cứu hộ, phòng chống thiên tai...

Còn đối với các chiến sĩ dân quân biển vẫn được ví như những “cột mốc sống”, “tai mắt” khi vừa bám biển đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế, vừa tích cực tham gia cùng các lực lượng bảo vệ ngư trường, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, các đội DQTV biển còn tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn; giúp hàng trăm ngư dân, hàng chục phương tiện gặp nạn được an toàn vào bờ. Lực lượng DQTV biển cũng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa...

Trong những năm qua, với chức năng là cơ quan thường trực, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”. Đến nay, toàn tỉnh có 1.045 cơ sở DQTV với quân số 44.988 người, đạt tỷ lệ 1,21% dân số, trong đó có 2 trung đội và 8 tiểu đội dân quân thường trực; chất lượng chính trị ngày càng được nâng lên với tỷ lệ đảng viên đạt 31,6%. Đây là lực lượng luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác dân vận, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, XDNTM, xóa đói, giảm nghèo... Đồng thời, thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng khác tăng cường tuần tra, canh gác, chốt chặn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Hàng năm, 100% cơ sở DQTV trên địa bàn tỉnh được tổ chức huấn luyện, quân số đạt 97,3% trở lên, kết quả huấn luyện khá, giỏi thường xuyên đạt 70 - 80%.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Thời gian tới, để góp phần nâng cao chất lượng lực lượng DQTV, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật DQTV và các văn bản, hướng dẫn thi hành; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp". Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, nội dung chương trình huấn luyện sát với điều kiện, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ DQTV trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng, đồng thời nâng cao khả năng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị DQTV ở địa phương, cơ sở.

Bài và ảnh: Hoàng Lan