Nghi Sơn vừa là “đầu tàu” vừa là “đầu kéo” tăng trưởng

Trong mục tiêu đưa kinh tế Thanh Hóa tăng trưởng 2 con số, việc khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với vị thế là trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh, Khu Kinh tế Nghi Sơn được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò vừa là “đầu tàu” vừa là “đầu kéo”, tạo thêm động lực từ đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Xung quanh những giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án tồn đọng và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh (BQL KKT Nghi Sơn và các KCN).

Toàn cảnh Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Phóng viên: Thưa ông, trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến động và thách thức, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có ý nghĩa chiến lược như thế nào đối với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh?

Trưởng BQL KKT Nghi Sơn và các KCN: Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, việc tháo gỡ các điểm nghẽn và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp là vô cùng cấp thiết. Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026. Tôi đánh giá hội nghị này đã diễn ra rất thành công. Nhiều vướng mắc đã được giải đáp và giải quyết trực tiếp ngay tại hội nghị.

Các nội dung còn lại đều được UBND tỉnh tiếp thu, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành xử lý sớm và dứt điểm. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị rất đa dạng: có những nội dung mang tính diện rộng như vật liệu xây dựng, quy hoạch; có những kiến nghị rất cụ thể của từng đơn vị. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động, tạo đà cho sự tăng trưởng của tỉnh.

Phòng điều hành trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

PV: Thanh Hóa được ghi nhận là địa phương đi đầu cả nước trong việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về kết quả này, đặc biệt là kết quả đạt được tại Khu Kinh tế Nghi Sơn?

Trưởng BQL KKT Nghi Sơn và các KCN: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tỉnh đã ban hành Kế hoạch 66 nhằm rà soát và xử lý hơn 300 dự án tồn đọng kéo dài trên toàn địa bàn. Đến nay, các dự án này về cơ bản đã được tháo gỡ thành công nhờ sự nỗ lực, phối hợp tích cực của tất cả các cấp, các ngành.

Riêng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, chúng tôi có 31 dự án nằm trong danh mục này. Tính đến ngày 10/8/2026, Ban Quản lý đã tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vướng mắc cho toàn bộ 31 dự án. Hiện tại, các chủ đầu tư đang tích cực triển khai trở lại với sự hỗ trợ đồng bộ từ chính quyền địa phương, tạo ra không khí đầu tư, sản xuất kinh doanh vô cùng phấn khởi.

PV: Việc khơi thông các dự án từng bị “đóng băng” trong thời gian dài này mang lại giá trị thực tế như thế nào đối với nền kinh tế, thưa ông?

Trưởng BQL KKT Nghi Sơn và các KCN: Tổng giá trị của các dự án tồn đọng được giải tỏa là rất lớn, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Việc tháo gỡ thành công giúp doanh nghiệp tiếp tục giải ngân dòng vốn, tạo thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới cho xã hội và đóng góp trực tiếp vào chỉ số tăng trưởng. Đây là một chủ trương rất đúng đắn từ Trung ương đến cấp tỉnh. Nếu không quyết liệt tháo gỡ, dòng vốn lớn sẽ bị đóng băng, dự án không thể đi vào hoạt động và gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực phát triển.

PV: Công nghiệp luôn được xem là “đường ray” chính cho sự phát triển. Ông có thể phân tích rõ hơn về vị thế và đóng góp của Nghi Sơn trong bức tranh công nghiệp chung của tỉnh?

Trưởng BQL KKT Nghi Sơn và các KCN: Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong đó công nghiệp đóng vai trò hạt nhân cốt lõi. Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, hiện có khoảng gần 700 doanh nghiệp đang hoạt động, tập trung chủ yếu vào các ngành sản xuất công nghiệp. Vai trò “đầu tàu” của Nghi Sơn thể hiện rõ qua các con số: Thu ngân sách từ sản xuất công nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và lĩnh vực công nghiệp chiếm tới gần 60% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động với mức lương bình quân ổn định trên 8 triệu đồng/người/tháng, các chế độ chính sách cho công nhân đều được bảo đảm.

Dự án số 1 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn chuẩn bị vận hành.

PV: Để giữ vững vai trò vừa là “đầu tàu” vừa là “đầu kéo” cho kinh tế của tỉnh trong giai đoạn nước rút, KKT Nghi Sơn đã và đang triển khai những giải pháp trọng tâm nào?

Trưởng BQL KKT Nghi Sơn và các KCN: Căn cứ các kế hoạc của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Khu Kinh tế Nghi Sơn xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu trọng tâm: Quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn được giao trên 1.000 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 14 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 5.000 tỷ đồng. Tập trung khởi công các dự án mới với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng. Với vai trò là động lực tăng trưởng chính, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà về đích đúng kế hoạch.

PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin mà ông vừa cung cấp!

Tuyến đường ven biển đoạn Tiên Trang - KKT Nghi Sơn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và chuẩn bị bước vào triển khai thi công.

Với việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư, Khu Kinh tế Nghi Sơn đang đứng trước dư địa lớn để tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh. Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, đưa các dự án vào hoạt động và thúc đẩy những dự án mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi thông nguồn lực, gia tăng năng lực sản xuất và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của Thanh Hóa. Đây cũng là cơ sở để Nghi Sơn không chỉ giữ vai trò “đầu tàu” mà còn thực sự trở thành “đầu kéo”, tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế tỉnh Thanh Hóa.

Minh Tuyết (thực hiện)