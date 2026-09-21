Điều chuyển khối lượng thi công của nhà thầu năng lực yếu

Trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng, năng lực nhà thầu có vai trò quyết định đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Tại một số công trình, khi nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, việc điều chuyển khối lượng cho các đơn vị đủ năng lực là giải pháp cần thiết để tháo gỡ điểm nghẽn, tập trung nguồn lực, đưa dự án sớm về đích.

Các nhà thầu đang tập trung thi công dự án đường Voi - Sầm Sơn.

Đẩy nhanh tiến độ đường Voi - Sầm Sơn

Dự án đường giao thông từ ngã tư Voi, phường Hạc Thành đến đường 4C, phường Nam Sầm Sơn dài 11,4km, được triển khai qua 4 gói thầu. Đến nay, 3 gói thầu đã hoàn thành gần 5km. Riêng gói thầu dài hơn 5km do Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng Trường Phúc thực hiện vẫn chậm tiến độ. Trước đó, hơn 2km khối lượng của gói thầu này đã được điều chuyển cho các đơn vị trong liên danh và cơ bản hoàn thành.

Mặc dù chủ đầu tư nhiều lần yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức lại phương án thi công, tiến độ phần việc còn lại vẫn không được cải thiện. Trước yêu cầu hoàn thành toàn tuyến, chủ đầu tư tiếp tục điều chuyển 3km khối lượng còn lại cho Công ty TNHH Hoàng Tuấn và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn, mỗi đơn vị đảm nhiệm khoảng 1,5km. Ngay sau khi tiếp nhận, các nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, bảo đảm vật liệu và tổ chức nhiều mũi thi công. Công ty TNHH Hoàng Tuấn đang triển khai thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, phấn đấu hoàn thành phần việc được giao vào cuối năm nay. Anh Hoàng Văn Hải, Chỉ huy công trường của Công ty TNHH Hoàng Tuấn cho biết: “Doanh nghiệp đã tập trung tối đa nhân lực, thiết bị ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng. Các mũi thi công được triển khai đồng thời, quyết tâm hoàn thành đúng cam kết”.

Việc điều chuyển khối lượng từ nhà thầu chậm tiến độ sang các đơn vị đủ năng lực đang góp phần khai thác hiệu quả nguồn vốn đã bố trí, hạn chế tình trạng dự án kéo dài.

Khơi "điểm nghẽn" cho dự án gia cố đê sông Càn

Tại dự án gia cố đê tả sông Càn, việc điều chuyển khối lượng cũng đang được địa phương thực hiện nhằm xử lý điểm nghẽn về tiến độ. Dự án triển khai từ tháng 11/2024, do UBND huyện Nga Sơn cũ làm chủ đầu tư. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được bàn giao, chuyển tiếp, phát sinh một số khó khăn trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện.

Tuyến đê dài hơn 3,8km, có 3 nhà thầu thi công. Đến nay, đoạn dài hơn 2km do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Phú Tài thực hiện đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng. Một số đoạn khác đang được các nhà thầu tập trung thi công.

Điểm nghẽn lớn nhất nằm tại đoạn từ K0+00 đến K1+276,5, dài hơn 1,27km, do Công ty CP Xây dựng VACIC, nay là Công ty CP Xây dựng HG thi công. Đến ngày 30/6/2025, nhà thầu mới đạt khoảng 17% sản lượng. Do khó khăn về năng lực tài chính, nhà thầu không còn khả năng huy động vốn, nhân lực, máy móc, thiết bị để tiếp tục thi công theo hợp đồng.

Để khắc phục tình trạng này, UBND xã đã điều chuyển khối lượng của Công ty CP Xây dựng HG cho Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Phú Tài. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, từng bước khơi thông điểm nghẽn về tiến độ. Bên cạnh đó, UBND xã Nga An đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu và báo cáo các sở, ngành cấp tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Ông Mai Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Nga An cho biết: “Mặc dù địa phương đã nhiều lần làm việc, đôn đốc nhà thầu tháo gỡ khó khăn, nhưng tiến độ thi công vẫn không được cải thiện. Xã phải kiên quyết điều chuyển khối lượng cho đơn vị đủ năng lực để tránh dự án tiếp tục kéo dài. Đây là công trình liên quan trực tiếp đến an toàn đê điều và đời sống người dân, nên không thể để chậm kéo dài. Xã sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, phấn đấu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất”.

Từ thực tế tại hai dự án cho thấy, khi nhà thầu không còn đáp ứng yêu cầu, việc điều chuyển khối lượng cho đơn vị đủ năng lực, trên cơ sở quy định pháp luật và tình hình thực tế là giải pháp cần thiết. Không chỉ góp phần rút ngắn thời gian thi công, cách làm này còn giúp tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm của nhà thầu và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đây cũng là hướng xử lý phù hợp để hạn chế tình trạng dự án kéo dài, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, sớm đưa các công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Tiến Dũng