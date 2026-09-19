Kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án giao thông, thủy lợi

Sáng 19/9, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của UBND tỉnh cùng các thành viên tổ công tác đã đi kiểm tra thực địa công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tại một số dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư trên địa bàn các xã: Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Hoằng Thanh, Hoằng Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng tổ công tác kiểm tra Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, giai đoạn 2.

Tổ công tác đã kiểm tra thực tế Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, giai đoạn 2; Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Hoằng Kim - Hoằng Quỳ; tuyến đường nối Quốc lộ 10 với đường Phạm Bành, xã Hậu Lộc và dự án kiên cố hóa kênh mương 10 xã thuộc huyện Hậu Lộc cũ.

Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, giai đoạn 2 dài khoảng 2,62km, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 50,77% giá trị hợp đồng, còn 81 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng tổ công tác kiểm tra Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Hoằng Kim - Hoằng Quỳ.

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Hoằng Kim - Hoằng Quỳ đã hoàn thành phần lớn tuyến và đưa vào sử dụng; riêng nút giao cuối tuyến với Quốc lộ 1A còn vướng mặt bằng của 6 hộ dân tại xã Hoằng Giang. Đến ngày 16/9, dự án đã giải ngân 13,042 tỷ đồng, đạt 81,51% kế hoạch vốn năm 2026.

Đối với tuyến đường nối Quốc lộ 10 với đường Phạm Bành, xã Hậu Lộc, khối lượng thi công đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn thấp, mới đạt 12,55% kế hoạch vốn năm 2026 và vốn kéo dài. Dự án còn vướng 100m2 đất ở của một hộ dân tại nút giao Quốc lộ 10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra dự án kiên cố hóa kênh 10 xã thuộc huyện Hậu Lộc cũ.

Dự án kiên cố hóa kênh 10 xã thuộc huyện Hậu Lộc cũ với tổng mức đầu tư 76,5 tỷ đồng, mới đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng, giải ngân 7,996 tỷ đồng, đạt 20,32%. Một số vị trí còn vướng cột điện, mái tôn của các hộ dân. Nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, dẫn đến tiến độ thi công, giải ngân chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo sau khi đi kiểm tra thực tế các dự án.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí cũng phê bình những hạn chế, chậm trễ của các nhà thầu trong công tác thi công dẫn đến chậm tiến độ dự án kiên cố hóa kênh mương 10 xã thuộc huyện Hậu Lộc cũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm chất lượng công trình.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công do các xã làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tích cực triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn bảo đảm hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Hải Đăng