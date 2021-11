Triển khai thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, du lịch phục hồi trở lại, Thanh Hóa sẽ tập trung kích cầu các thị trường trọng điểm có kết nối đường bay.

Du lịch Thanh Hóa phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới

Trước diễn biến phức tạp, kéo dài của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Với yêu cầu phát triển du lịch trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch an toàn vừa phát triển kinh tế - xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa lộ trình “mở cửa” hoạt động du lịch từng bước, theo tiêu chí “an toàn đến đâu mở đến đó, mở cửa phải an toàn”, trước hết là phục vụ khách du lịch nội tỉnh với các “điểm xanh” (điểm đến và dịch vụ an toàn), tiếp đến là khách du lịch nội địa đến từ các “vùng xanh” (các tỉnh/thành phố an toàn); sau đó sẽ mở ra đón khách du lịch trong nước và quốc tế khi đạt được “miễn dịch cộng đồng” với độ bao phủ của vắc-xin phòng COVID-19 trong cả nước và trên thế giới.

Để sẵn sàng cho việc khôi phục hoạt động phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan xây dựng Bộ tiêu chí an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển du lịch, trong đó tập trung hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký mã QR trong việc khai báo y tế, quản lý khách; ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường trong việc giới thiệu quảng bá các khu, điểm du lịch; khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh, giao dịch online; giới thiệu, chào bán dịch vụ trên môi trường mạng...; hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp làm mới các sản phẩm dịch vụ du lịch hiện có; đồng thời đổi mới, sáng tạo để hình thành các sản phẩm mới, dịch vụ mới đáp ứng được xu hướng mới của thị trường như: du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, du lịch trải nghiệm văn hoá cộng đồng...; xây dựng và công bố các chiến dịch kích cầu du lịch với phương châm “Tăng tối đa chất lượng, giảm tối đa giá thành”; tổ chức các sự kiện, hoạt động (bằng hình trực tiếp và trực tuyến) nhằm thu hút khách du lịch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền “Thanh Hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn” trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nhằm bổ sung nguồn nhân lực thiếu hụt hậu COVID-19.

Tháng 10 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến để tham vấn ý kiến của các chuyên gia du lịch, các đơn vị doanh nghiệp du lịch để hoàn thiện kế hoạch khôi phục ngành du lịch Thanh Hóa trong thời gian tới.

Để các chương trình phát triển du lịch đi vào thực tiễn và đạt hiệu quả trong thời điểm dịch bệnh có những diễn biến khó lường là một trở ngại và thách thức lớn đối với tỉnh Thanh Hóa nói chung và ngành du lịch Thanh Hóa nói riêng. Tuy nhiên, toàn ngành sẽ quyết tâm, nỗ lực để biến thách thức thành cơ hội nhằm khẳng định và quảng bá, giới thiệu “điểm đến du lịch an toàn”, góp phần từng bước khôi phục ngành du lịch của tỉnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, tạo thế và đà cho du lịch Thanh Hoá những năm tiếp theo, thực hiện thành công chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Phạm Nguyên Hồng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Phát huy tiềm năng, lợi thế và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

Cẩm Thủy có 3 dân tộc chính, gồm: Mường, Dao, Kinh sinh sống đoàn kết lâu đời bên nhau. Trong đó, dân tộc Mường chiếm 52,4%, dân tộc Kinh chiếm 44,5%, dân tộc Dao chiếm 2%, còn lại các dân tộc khác.

Để đưa Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, huyện Cẩm Thủy sẽ tập trung làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia cùng các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện thực hiện có hiệu quả các chương trình, các chính sách dân tộc đang được triển khai thực hiện trên địa bàn.

Với mục tiêu xây dựng Cẩm Thủy trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện tập trung triển khai có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong đó, huyện tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 217, để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, huyện chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển lâm nghiệp và chế biến nông lâm sản trên địa bàn; tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; thực hiện chính sách khuyến nông, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Mặt khác, huyện cũng quan tâm phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, quy mô lớn; chăn nuôi quy mô hộ gắn với bao tiêu sản phẩm của các doanh nghiệp; quan tâm phát triển các mô hình con nuôi đặc sản. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; chú trọng phát triển rừng cây gỗ lớn để cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tập trung đầu tư nguồn lực cho các xã, thôn để đạt chuẩn nông thôn mới, chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bảo đảm thiết thực, hiệu quả bền vững.

Mặt khác, trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn, huyện sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Trong đó, tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện; ưu tiên đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội để phát triển thị trấn Phong Sơn, các đô thị dọc đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 217 và các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi. Tiếp tục phát huy nội lực, thu hút các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội và các công trình phúc lợi công cộng như: công sở, đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi nhỏ, các điểm kè chống sạt lở bờ sông Mã. Phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh đầu tư, hoàn thành dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 217, đường Hồ Chí Minh, cầu Cẩm Vân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Cẩm Thủy quyết tâm thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 Cẩm Thủy trở thành huyện nông thôn mới và thu nhập bình quân của người dân đạt 70 triệu đồng/năm.

Lê Văn Trung

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy