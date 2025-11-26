Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều ngày 26/11, Đảng ủy xã Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo xã Như Xuân trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi có 30 thí sinh là cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tham dự. Thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Thí sinh thực hiện phần thi thuyết trình.

Nội dung thi tập trung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và liên hệ thực tiễn nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ kết quả cuộc thi cấp xã, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một thí sinh tiêu biểu tham gia vòng thi cụm cấp tỉnh.

Lãnh đạo xã Như Xuân và các đại biểu dự cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Việc tổ chức Cuộc thi thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Đảng ủy xã Như Xuân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; góp phần đưa tinh thần Đại hội vào thực tiễn, tạo nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Như Xuân phát biểu tại cuộc thi.

Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các thí sinh có phần thi xuất sắc.

Minh Hiếu