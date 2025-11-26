Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Nghị quyết của Đảng

Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Minh Hiếu
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 26/11, Đảng ủy xã Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều ngày 26/11, Đảng ủy xã Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Lãnh đạo xã Như Xuân trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi có 30 thí sinh là cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tham dự. Thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Thí sinh thực hiện phần thi thuyết trình.

Nội dung thi tập trung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và liên hệ thực tiễn nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ kết quả cuộc thi cấp xã, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một thí sinh tiêu biểu tham gia vòng thi cụm cấp tỉnh.

Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Lãnh đạo xã Như Xuân và các đại biểu dự cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Việc tổ chức Cuộc thi thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Đảng ủy xã Như Xuân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; góp phần đưa tinh thần Đại hội vào thực tiễn, tạo nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.

Như Xuân tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Như Xuân phát biểu tại cuộc thi.

Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích cho các thí sinh có phần thi xuất sắc.

Minh Hiếu

Từ khóa:

#Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng #Như Xuân #Đảng bộ #Đại hội đại biểu #Cuộc thi tìm hiểu #Nhiệm kỳ #Nghị quyết của Đảng #tổ chức #đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng #Thanh hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phường Tĩnh Gia triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đảng bộ phường lần thứ I

Phường Tĩnh Gia triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đảng bộ phường lần thứ I

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tĩnh Gia lần thứ I, nhiệm kỳ...
Từ nghị quyết đến hành động cụ thể

Từ nghị quyết đến hành động cụ thể

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, sau thành công của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hạc Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn...
Đưa nghị quyết vào cuộc sống, Hồi Xuân chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, Hồi Xuân chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, Đảng bộ xã Hồi Xuân đang từng bước triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống. Trong đó xã chú trọng xây dựng và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh