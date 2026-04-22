Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11: Miễn, giảm phí tại các thiết chế văn hóa công lập

Sáng 22/4, trong phiên thảo luận tại Quốc hội về dự thảo Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam, Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự kiến ngày 24/11 hằng năm sẽ được xác định là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Theo dự thảo, trong ngày này, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập sẽ thực hiện miễn, giảm phí, lệ phí nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa. Đồng thời, chính sách cũng hướng tới khuyến khích thanh thiếu niên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nâng cao khả năng cảm thụ văn hóa của người dân, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, đặc biệt là trong tầng lớp thanh thiếu niên.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ góp phần chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân mà còn là giải pháp thúc đẩy phát triển văn hóa, huy động nguồn lực xã hội và khơi thông các “điểm nghẽn” trong lĩnh vực này.

Hiện, cơ quan soạn thảo cũng đang tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc mở rộng cơ chế, khuyến khích các cơ sở văn hóa, giải trí tư nhân tham gia miễn, giảm giá dịch vụ, qua đó tạo thành ngày hội văn hóa rộng khắp trên cả nước.

