Quy định mới về cung cấp thông tin cho báo chí của Công an cấp xã

Thông tư số 28/2026/TT-BCA quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Trưởng Công an cấp xã (hoặc người được giao nhiệm vụ của Trưởng Công an cấp xã) được cung cấp cho báo chí thông tin về:

Chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn xã.

Tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã.

Các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Công an cấp xã.

Kết quả xác minh, giải quyết, xử lý các vụ việc do Công an xã đang chủ trì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; các vụ án được Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng) Cơ quan điều tra ủy quyền, phân công tiến hành hoạt động tố tụng hình sự.

Thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và khuyến nghị đối với người dân, cơ quan, tổ chức...;

Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Trưởng Công an cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Công an cấp tỉnh về nội dung thông tin đã cung cấp.

Thông tư số 28/2026/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2026.

Mai Nguyễn