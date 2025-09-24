“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - Sức mạnh của đoàn kết

Năm 2025 “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” lan tỏa rộng khắp ở 4.517 điểm từ tỉnh đến thôn bản, trở thành ngày hội thực sự của người dân - nơi hệ thống chính trị và Nhân dân cùng chung tay, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong công tác bảo vệ ANTQ.

Tiết mục văn nghệ trong “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025 của xã Pù Luông.

Những câu chuyện từ cơ sở

Một ngày tháng 8, không khí “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025 tại xã Pù Luông tràn ngập niềm vui với những tiết mục ca múa nhạc truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pù Luông Bùi Thị Hoa không giấu được niềm tự hào, cho biết: "Xã Pù Luông được sáp nhập từ 3 xã cũ là Lũng Niêm, Thành Lâm và Thành Sơn với diện tích 81,71km2 và dân số 9.500 người, nằm trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - nơi hội tụ những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nhiều điểm du lịch sinh thái cộng đồng. Nhờ làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trong những năm qua trên địa bàn xã không có các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh xã hội và tình hình liên quan đến yếu tố nước ngoài. Từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã đón 130.000 lượt khách, trong đó có 43.000 lượt khách nước ngoài đến tham quan, lưu trú trong bình yên và an toàn tuyệt đối".

Thành công này có sự đóng góp rất lớn của lực lượng công an xã, các đồng chí đã kiên trì hướng dẫn và yêu cầu 63 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện nghiêm túc việc thông báo lưu trú qua phần mềm ASM, đảm bảo mọi du khách đều được khai báo đầy đủ, minh bạch. Song song đó, công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm đã tạo nên một mạng lưới an ninh Nhân dân bao trùm khắp các thôn bản.

Đặc biệt ấn tượng là các mô hình an ninh được triển khai đồng bộ như “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Cổng trường an toàn giao thông cho học sinh”, “Xã không ma túy”, “Xe ôm tự quản về ANTT”, “Camera giám sát ANTT”. Các mô hình này đã phát huy tác dụng và liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành hệ thống bảo đảm ANTT toàn diện, hiệu quả trên địa bàn.

Cũng như xã Pù Luông, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025 tại thôn Đồng Chạng, xã Thanh Quân thu hút hơn 200 đại biểu đến dự trong không khí thân mật và ấm cúng. Tại ngày hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Quân Lê Văn Thuận cho biết: "Lực lượng công an xã đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động tuần tra ban đêm, kiểm tra hành chính, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được triển khai bài bản, đạt hiệu quả rõ rệt, góp phần tạo môi trường sống an toàn, bình yên cho Nhân dân".

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã làm rất tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Công tác thu nhận, cập nhật dữ liệu dân cư, kích hoạt định danh điện tử, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai đồng bộ, khoa học, thân thiện, mang lại sự hài lòng cho Nhân dân. Lực lượng công an còn là một bộ phận quan trọng góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.

Sức mạnh của sự đoàn kết

“Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025 đã lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở. Theo số liệu báo cáo kết quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2025 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, toàn tỉnh có 4.517 điểm tổ chức thành công ngày hội, trong đó có 10 điểm cấp tỉnh, 156 điểm cấp xã và 4.351 điểm cấp thôn.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau thời điểm tổ chức ngày hội được thực hiện thường xuyên, liên tục, tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, với 1.670 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút gần 400.000 người tham gia, tạo nên không khí sôi nổi khắp các vùng, miền trong tỉnh. Đặc biệt ấn tượng là tiểu phẩm “Phía sau lời hứa” do Công an tỉnh phối hợp với Nhà hát kịch Lam Sơn thực hiện, được công diễn tại 10 điểm chỉ đạo của tỉnh để tuyên truyền về tệ nạn xuất cảnh lao động trái phép.

Sức mạnh thật sự của ngày hội chính là việc kết hợp khéo léo giữa công tác an ninh và phúc lợi xã hội. 283 y, bác sĩ ở các bệnh viện đã tham gia khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.584 người dân với tổng giá trị hơn 270 triệu đồng. Ngay tại các điểm tổ chức ngày hội, lực lượng công an đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 99.621 trường hợp và thực hiện định danh điện tử cho hơn 42.432 trường hợp. Toàn tỉnh cũng đã duy trì hoạt động 17 loại mô hình với 1.241 mô hình cụ thể, từ “Camera với ANTT” đến “Xứ đạo bình yên”, từ “Dòng họ tự quản về ANTT” đến “Tổ an ninh công nhân”... Mỗi mô hình đều mang đậm dấu ấn của sự sáng tạo trong việc kết hợp truyền thống với hiện đại, tôn giáo với đời sống, lao động với an ninh.

Có thể nói, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã vượt xa ranh giới của một sự kiện thường niên để trở thành biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết toàn dân. Từ những điểm tổ chức ở thôn, bản xa xôi đến các khu đô thị sôi động, ngày hội đã khơi dậy nguồn sức mạnh nội sinh to lớn - nơi mọi người dân đều trở thành những “chiến sĩ” bảo vệ bình yên cho chính quê hương mình. Đó chính là nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ, để tỉnh tiếp tục phát triển bền vững, hướng tới thịnh vượng.

Bài và ảnh: Ngân Hà