Ngày 29 và 30/6, Thanh Hóa có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/6 đến đêm 30/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Bản đồ dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Đêm qua và sáng nay (29/6), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/6 đến 8 giờ ngày 29/6 có nơi trên 100mm như: Xuân Lập (Tuyên Quang) 211mm, Cần Yên (Cao Bằng) 119,6mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 111,2mm, Thượng Cát (Hà Nội) 107,2mm, Long Dinh (Quảng Ninh) 106,8mm...

Từ ngày 29/6 đến đêm 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 1/7, mưa lớn còn xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ ngày 2/7 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

NM