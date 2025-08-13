Ngành điện Thanh Hóa tiếp nối hào khí Cách mạng Tháng Tám

Hòa mình cùng những ngày tháng lịch sử của dân tộc, hơn 60 năm qua, Nhà máy Điện Hàm Rồng luôn kiên định phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Mỗi cột điện, đường dây, trạm biến áp đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và cả máu của những con người quả cảm, để ngày nay những ánh điện ngày càng tỏa sáng, kết nối và vươn xa mang theo khát vọng phát triển quê hương, đất nước, hướng tới một tương lai thịnh vượng, hiện đại và sánh vai với các cường quốc năm châu.

Những ngày đầu xây dựng Nhà máy Điện Hàm Rồng (Ảnh tư liệu).

Những ngày này của năm 2025, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta không chỉ ôn lại những trang sử hào hùng, mà còn tri ân những con người lặng lẽ, kiên cường giữ vững nguồn sáng giữa mưa bom bão đạn, để ánh điện soi đường cho quê hương đi đến thắng lợi. Trong dòng chảy lịch sử ấy, câu chuyện của Nhà máy Điện Hàm Rồng là một bản hùng ca được viết lên bởi máu, mồ hôi và niềm tin không bao giờ tắt.

Tổ súng máy của Trung đội tự vệ phòng không nhà máy Điện Hàm Rồng anh dũng, kiên cường chiến đấu chống kẻ thù, bảo vệ nhà máy (Ảnh tư liệu).

Hơn 60 năm trước, khi đất nước còn chìm trong khói lửa, Nhà máy Điện Hàm Rồng ra đời (thành lập ngày 4/4/1964) không chỉ để sản xuất điện mà còn thắp sáng niềm tin chiến thắng. Nơi đây từng là “mục tiêu đỏ” trên bản đồ đánh phá của kẻ thù, hứng chịu gần 8.000 quả bom trong giai đoạn 1965–1971. Giữa tiếng bom gào đạn xé, cán bộ, công nhân vẫn bám máy, duy trì dòng điện phục vụ sản xuất, chiến đấu và đời sống. Ba cán bộ, công nhân đã hy sinh ngay tại vị trí làm việc để bảo vệ nguồn điện; 214 người lên đường nhập ngũ, trong đó 9 người mãi mãi không trở về.

Những tấm gương tiêu biểu vẫn được nhắc nhớ: Ông Lâm Văn Duyên – công nhân trạm bơm tuần hoàn bất chấp bom đạn, kiên quyết vận hành máy bơm cấp nước cho tổ máy, được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ đầu cầu”. Bà Nguyễn Thị Huệ – nhân viên cấp dưỡng ngày ngày gánh cơm qua giao thông hào tới từng nhóm công nhân hay ông Đinh Thiết Đặng bền bỉ đun nước cho máy phát vận hành giữa làn bom.

Anh hùng Lao động Đỗ Chanh và Anh hùng Lao động Lê Kim Hồng sửa chữa thiết bị tại vườn điện tăng áp nhà máy Điện Hàm Rồng (Ảnh tư liệu).

Ghi nhận sự hy sinh và đóng góp ấy, năm 1966 Nhà máy Điện Hàm Rồng được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động; đồng chí Đỗ Chanh – Phó Giám đốc được tuyên dương Anh hùng Lao động. Năm 1973, công nhân Lê Kim Hồng (bậc thợ 7/7) tiếp tục vinh dự nhận danh hiệu này.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An trao cờ của UB Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cho Công ty Điện lực Thanh Hóa – Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2024.

Bước ra khỏi khói lửa chiến tranh, Công ty Điện lực Thanh Hóa kế thừa truyền thống anh hùng, kiên trì đổi mới, hiện đại hóa lưới điện, đưa ánh sáng đến mọi miền. Đơn vị đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Ba (1965); Huân chương Quân công hạng Ba (1967); Huân chương Lao động hạng Ba (1967, 1991); Huân chương Lao động hạng Nhì (1967); Huân chương Lao động hạng Nhất (1968, 1996); Huân chương Độc lập hạng Ba (2002); Huân chương Độc lập hạng Nhì (2013); Huân chương Độc lập hạng Nhất (2019) cùng nhiều danh hiệu khác.

Thành tựu đó là kết quả của trí tuệ, tâm huyết và nỗ lực bền bỉ từ nhiều thế hệ cán bộ, người lao động, cùng sự lãnh đạo, ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, động lực giúp công ty vượt qua khó khăn, vươn tới những đỉnh cao mới.

Hệ thống lưới điện luôn được Công ty Điện lực Thanh Hóa quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Trong bối cảnh đất nước phục hồi sau đại dịch Covid – 19 và đến hiện tại mô hình chính quyền địa phương có nhiều thay đổi, phụ tải điện tăng cao vào giờ cao điểm, giá nguyên liệu biến động mạnh, thị trường cạnh tranh gay gắt..., dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và sự nỗ lực đoàn kết của toàn thể CBCNV, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã vượt khó, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Tính đến thời điểm 6 tháng của năm 2025, công ty đang quản lý 31TBA/49MBA 110kV, tăng 337MVA so với cùng kỳ năm 2024; 72 đường dây 110kV (dài 1.111,918 km), 265 đường dây trung áp (7.572,08 km) và 13.124km lưới điện hạ áp. Công suất cực đại (Pmax) toàn tỉnh tăng 8,86% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm đạt 4.200,89 triệu kWh, tăng 11,26% so với cùng kỳ. Công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được triển khai hiệu quả, xử lý nhanh các sự cố do thiên tai, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội và đời sống Nhân dân. Chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn bộ công tơ cơ khí đã được thay thế; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%. Doanh thu đạt 8.543 tỷ đồng, tỷ lệ thu 99,98%, vượt kế hoạch 0,18%. Toàn công ty triển khai 122 dự án; doanh thu dịch vụ điện lực đạt 60% kế hoạch năm. Các lĩnh vực khác như tài chính kế toán, truyền thông, an toàn thông tin, pháp chế, tổ chức lao động... được thực hiện nghiêm túc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh toàn đơn vị.

Những con số ấy không chỉ phản ánh năng lực sản xuất, kinh doanh mà còn cho thấy tinh thần vượt khó, sáng tạo và quyết tâm nối tiếp truyền thống anh hùng.

Việc ứng dụng khoa học – công nghệ giúp cho Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt nhiều thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sự phát triển của công ty không chỉ là tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thanh Hóa mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của tinh thần Cách mạng Tháng Tám. Với phương châm “điện đi trước một bước”, tập thể cán bộ, công nhân viên xác định rõ vai trò then chốt của ngành điện, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Từ truyền thống Nhà máy Điện Hàm Rồng anh hùng, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tiếp tục viết bản hùng ca ấy bằng trí tuệ, công nghệ và tinh thần cống hiến không ngừng, để ánh sáng niềm tin mãi rạng ngời trên quê hương xứ Thanh.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)