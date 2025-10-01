Ngành chăn nuôi thiệt hại lớn do mưa bão

Theo số liệu thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, những ngày qua, mặc dù các lực lượng chức năng và người dân đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ an toàn chuồng trại, vật nuôi trước, trong và sau mưa bão, song thiệt hại ghi nhận vẫn rất lớn.

Người dân xã Vạn Lộc hỗ trợ di rời trang trại chăn nuôi gia cầm. (Ảnh: CTV)

Mưa lớn do bão số 10 và hoàn lưu bão đã làm 158 con gia súc, 56.805 con gia cầm và vật nuôi khác, 10.000 con ếch bị chết, 100 đàn ong bị cuốn trôi. Mưa bão cũng làm 62 chuồng trại của nông dân bị hư hỏng nặng.

Một số địa phương có đàn gia súc bị thiệt hại nặng như các xã Vạn Lộc, Nông Cống, Triệu Sơn, Quý Lộc...

Lực lượng chức năng xã Nga Thắng hỗ trợ người dân di chuyển đàn lợn bị ngập lụt đến nơi an toàn. (Ảnh CTV).

Ngoài ra, hàng chục tấn thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm bị ngập nước, cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng; nhiều chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi, vật tư nông nghiệp ngập nước dẫn tới hư hỏng.

Hiện nay, tình hình mưa lũ được dự báo còn diễn biến phức tạp, tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ số lượng gia súc, gia cầm bị thiệt hại và tham mưu phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ tốt việc tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin khi tái đàn vật nuôi.

Lê Hòa